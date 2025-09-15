Katolíci na Slovensku slávia slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
Katolíci na celom Slovensku slávia v pondelok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Tento deň je v SR aj dňom pracovného pokoja.
Veriaci si počas tohto dňa pripomínajú sedem bolestí Matky Božej, a to Simeonovo proroctvo o osude jej syna v jeruzalemskom chráme na 40. deň po narodení Božieho syna, útek Márie a Jozefa s malým Ježiškom do Egypta pred kráľom Herodesom, hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme, stretnutie Márie so synom na krížovej ceste. Piatou bolesťou bol pohľad Márie na pribíjanie a zomieranie Ježiša na kríži, šiestou bolo prijatie mŕtveho Ježiša do matkinho náručia a siedmou uloženie Ježiša do hrobu.
Symbolom, prostredníctvom ktorého slovenskí veriaci vyjadrujú úctu Sedembolestnej Panne Márii, sa stala šaštínska pieta - socha sediacej Matky Božej s mŕtvym Kristom v náručí. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii nadobudla na Slovensku takú intenzitu, že pápež Pius XI. pri príležitosti 200. výročia ustanovenia sviatku Sedembolestnej za celocirkevný sviatok (v roku 1722) vydal úradný dokument o vyhlásení Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska, ako i Slovákov žijúcich v zahraničí.
V roku 1964 pápež Pavol VI. vyhlásil slovenskú Národnú svätyňu v Šaštíne za baziliku (basilica minor). Šaštínsky chrám sa tak stal prvou bazilikou na Slovensku.
Každoročne sa tisícky pútnikov pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie schádzajú v Šaštíne na národnej púti.
V prevádzke záhradných potrieb došlo k výbuchu
V nedeľu v dopoludňajších hodinách došlo k výbuchu a následnému požiaru v prevádzke záhradných potrieb na prízemí bytovky na Slnečnej ulici v Malinove (okres Senec).
V Slovenskom raji horel strom, má byť za tým turista, ktorý chcel vydymiť sršne
Na turistickom chodníku a cykloturistickej trase v lokalite Bikšová lúka v Slovenskom raji v sobotu (13. 9.) horel kmeň stromu.
Zmenu ústavy by Hnutie Slovensko podporilo vtedy, ak by ju predložilo KDH
Zmenu Ústavy SR by Hnutie Slovensko podporilo len v prípade, ak by ju predložilo opozičné KDH. „Mafii nebudeme pomáhať, aby sa tu hrala na kresťanov,“ povedal Igor Matovič.
V Zemplínskej šírave našli telo muža
Vo vodách Zemplínskej šíravy našli v piatok (12. 9.) večer telo muža. Podľa polície išlo o 73-ročného Michalovčana.