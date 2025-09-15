  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.9.2025Meniny má Jolana
13°Bratislava

Hlavné ceny Emmy získali seriály Pitt, Štúdio a Adolescent

  • DNES - 6:36
  • Los Angeles
Hlavné ceny Emmy získali seriály Pitt, Štúdio a Adolescent

Dramatický seriál Pitt a komediálny seriál Štúdio sa stali víťazmi 77. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy, ktoré sa konalo v nedeľu večer v Los Angeles. Ocenenie za najlepšiu minisériu si odniesol Adolescent, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Najlepším komediálnym seriálom sa stalo Štúdio so Sethom Rogenom v hlavnej úlohe, ktoré celkom trinástimi soškami navyše prekonalo predchádzajúci rekord za najviac ocenení pre komediálny seriál v jednom roku. Ten držal od minulého roku s 11 výhrami seriál Medveď.

Víťazom v kategórii najlepší dramatický seriál sa stala snímka Pitt. Príbeh z lekárskeho prostredia tak v užšom výbere porazil hlavného favorita na výhru Oddelenie a šesť ďalších seriálov. Štvordielna britská dráma Adolescent dokumentujúca život školáka obvineného z vraždy svojho spolužiaka zvíťazila v kategórii najlepšia miniséria.

Najlepšími hercami v dramatických seriáloch sa stali Noah Wyle (Pitt) a Britt Lowerová (Oddelenie), v komediálnych Seth Rogen (Štúdio) a Jean Smartová (Stále v kurze). Ceny za najlepších hercov vo vedľajších úlohách v dramatických seriáloch si odniesli Tramell Tillman (Oddelenie) a Katherine LaNasaová (Pitt) a v komediálnych Jeff Hiller (Niekto, niekde) a Hannah Einbinderová (Stále v kurze).

Prestížne ceny Emmy, považované za „televíznych Oscarov“, udeľuje americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS) od roku 1949.

Zoznam víťazov v hlavných kategóriách:

Najlepší dramatický seriál: Pitt

Najlepší komediálny seriál: Štúdio

Najlepšia miniséria: Adolescent

Najlepší herec v dramatickom seriáli: Noah Wyle (Pitt)

Najlepšia herečka v dramatickom seriáli: Britt Lowerová (Oddelenie)

Najlepší herec v komediálnom seriáli: Seth Rogen (Štúdio)

Najlepšia herečka v komediálnom seriáli: Jean Smartová (Stále v kurze)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli: Jeff Hiller (Niekto, niekde)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli: Hannah Einbinderová (Stále v kurze)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe v dramatickom seriáli: Tramell Tillman (Oddelenie)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v dramatickom seriáli: Katherine LaNasaová (Pitt)

Najlepší režisér komediálneho seriálu: Seth Rogen a Evan Goldberg (Štúdio)

Najlepší scenár komediálneho seriálu: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory a Frida Perezová (Štúdio)

Najlepší režisér dramatického seriálu: Adam Randall (Slow Horses)

Najlepší scenár dramatického seriálu: Dan Gilroy (Andor)

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Odhalenie na Cinematiku: Slovenským kandidátom na Oskara je film Otec

Odhalenie na Cinematiku: Slovenským kandidátom na Oskara je film Otec

21:29 10.09.2025Kultúra

Slovenským kandidátom na Oskara je film Otec.

MFF Cinematik v Piešťanoch sa začne slávnostným ceremoniálom

MFF Cinematik v Piešťanoch sa začne slávnostným ceremoniálom

14:38 10.09.2025Kultúra

Medzinárodný filmový festival Cinematik sa začne v stredu v Dome umenia Piešťany slávnostným ceremoniálom o 19.00 h, pokračovať bude premietaním premiéry filmu Otec o 20.00 h.

Vo veku 81 rokov zomrel spevák britskej skupiny Supertramp Rick Davies

Vo veku 81 rokov zomrel spevák britskej skupiny Supertramp Rick Davies

18:04 08.09.2025Kultúra

Rick Davies, spoluzakladateľ a spevák britskej skupiny Supertramp, zomrel vo veku 81 rokov po desaťročnom boji s rakovinou, oznámila skupina v nedeľu.

Charlie Sheen, hollywoodsky bohém a sukničkár z Dva a pol chlapa, jubiluje

Charlie Sheen, hollywoodsky bohém a sukničkár z Dva a pol chlapa, jubiluje

6:12 03.09.2025Kultúra

V detstve sa kamarátil s bratmi Chrisom a Seanom Pennovcami, s ktorými nakrúcal krátke filmy.

Vosveteit.sk
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to boloPrvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermiToto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiežPoužívame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dychZamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefónAk dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenuZabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USAPentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálničkaFunguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP