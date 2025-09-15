Prieskum: Väčšina Nemcov sa obáva, že by Rusko mohlo zaútočiť na štát NATO
- DNES - 6:00
- Berlín
Väčšina Nemcov sa obáva potenciálneho ruského útoku na niektorú z členských krajín NATO po narušení poľského vzdušného priestoru dronmi, uvádza prieskum inštitútu Insa zverejnený v nedeľu.
Prieskum pre denník Bild am Sonntag ukazuje, že 62 percent z 1002 respondentov sa obáva útoku na krajiny NATO, akými sú napríklad Poľsko či Litva, zatiaľ čo 28 percent nemá podobné obavy a desať percent nezaujalo jednoznačné stanovisko.
Nemci tak reagujú na dianie v Poľsku, kde v noci na stredu vniklo viacero ruských dronov do vzdušného priestoru pri útokoch na Ukrajinu. V dôsledku toho zostrelili poľské sily s podporou NATO viacero dronov. Mnohí vojenskí predstavitelia spochybňujú tvrdenia, že išlo o nehodu. Doposiaľ nie je zrejmé, či drony cielili na objekty členskej krajiny NATO alebo išlo len o provokáciu alebo testovanie vzdušných síl Aliancie.
Z prieskumu tiež vyplýva, že väčšina Nemcov podporuje prijatie prísnejších ekonomických opatrení proti Rusku. Z celkového počtu opýtaných 49 percent uviedlo, že by sa mali okamžite zastaviť všetky dodávky plynu a ropy z Ruska do Európskej únie. Podľa 33 percent respondentov by dodávky mali pokračovať, 11 percent nemá jednoznačný názor a sedem percent uviedlo, že na tom nezáleží. Okrem toho si 51 percent respondentov myslí, že zmrazené ruské aktíva v EÚ by sa mali použiť na podporu Ukrajiny, 29 percent bolo proti a 20 percent si nebolo istých, poprípade nemalo názor na problematiku.
Brazília: Bolsonaro absolvoval lekárske ošetrenie, odstránili mu kožné lézie
Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro v nedeľu absolvoval niekoľko lekárskych zákrokov. Exprezident okrem laboratórnych testov podstúpil aj úspešné chirurgické odstránenie kožných lézií.
Severná Kórea tvrdí, že jej pozícia ako štátu s jadrovými zbraňami je nezvratná
Stála misia Severnej Kórey pri Organizácii Spojených národov (OSN) vo Viedni vyhlásila, že jej pozícia ako krajiny s jadrovými zbraňami je nezvratná a odsúdila opakované výzvy Spojených štátov na jej denuklearizáciu.
Zelenskyj pochválil armádu za útoky na infraštruktúru v Rusku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu vo svojom večernom videoprejave poďakoval ukrajinskej armáde za zničenie zariadení ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry.
Muž podozrivý z vraždy influencera Kirka mal ľavicové názory
Muž podozrivý z vraždy amerického konzervatívneho aktivistu a influencera Charlieho Kirka „nespolupracuje“ s vyšetrovateľmi a k činu sa nepriznal.