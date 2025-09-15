  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.9.2025Meniny má Jolana
12°Bratislava

Severná Kórea tvrdí, že jej pozícia ako štátu s jadrovými zbraňami je nezvratná

  • DNES - 5:48
  • Pchjongjang/Viedeň
Severná Kórea tvrdí, že jej pozícia ako štátu s jadrovými zbraňami je nezvratná

Stála misia Severnej Kórey pri Organizácii Spojených národov (OSN) vo Viedni vyhlásila, že jej pozícia ako krajiny s jadrovými zbraňami je nezvratná a odsúdila opakované výzvy Spojených štátov na jej denuklearizáciu, napísala v pondelok severokórejská tlačová agentúra KCNA.

Pozícia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky ako štátu s jadrovými zbraňami, ktorá bola trvalo zakotvená v najvyššom a základnom zákone štátu, sa stala nezvratnou,“ citovala KCNA Stálu misiu KĽDR vo Viedni.

Pchjongjang taktiež kritizoval snahy Spojených štátov o denuklearizáciu Kórejského polostrova ako „provokatívny akt“ zasahovania do svojich vnútroštátnych záležitostí a jadrové zbrane obhajoval ako „nevyhnutnú možnosť“ pre obranu krajiny pred jadrovými hrozbami zo strany USA.

Dôrazne odsudzujeme a odmietame provokatívny akt USA, ktorým opäť odhalili svoj nemenný nepriateľský úmysel voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a vyjadrujeme vážne znepokojenie nad negatívnymi dôsledkami, ktoré to môže mať,“ uviedol Pchjongjang.

Severná Kórea tvrdí, že hoci Washington kritizoval jej vlastníctvo jadrových zbraní ako nezákonné, sú to práve USA, ktoré podkopávajú medzinárodný systém „radikálnym budovaním jadrových zbraní“.

Agentúra Jonhap uvádza, že vyhlásenie prichádza v čase, keď Severná Kórea naďalej rozvíja svoje jadrové a raketové programy a zároveň odmieta ponuky na dialóg zo strany Spojených štátov a Južnej Kórey.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prieskum: Väčšina Nemcov sa obáva, že by Rusko mohlo zaútočiť na štát NATO

Prieskum: Väčšina Nemcov sa obáva, že by Rusko mohlo zaútočiť na štát NATO

DNES - 6:00Zahraničné

Väčšina Nemcov sa obáva potenciálneho ruského útoku na niektorú z členských krajín NATO po narušení poľského vzdušného priestoru dronmi, uvádza prieskum inštitútu Insa zverejnený v nedeľu.

Brazília: Bolsonaro absolvoval lekárske ošetrenie, odstránili mu kožné lézie

Brazília: Bolsonaro absolvoval lekárske ošetrenie, odstránili mu kožné lézie

DNES - 5:59Zahraničné

Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro v nedeľu absolvoval niekoľko lekárskych zákrokov. Exprezident okrem laboratórnych testov podstúpil aj úspešné chirurgické odstránenie kožných lézií.

Zelenskyj pochválil armádu za útoky na infraštruktúru v Rusku

Zelenskyj pochválil armádu za útoky na infraštruktúru v Rusku

DNES - 5:46Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu vo svojom večernom videoprejave poďakoval ukrajinskej armáde za zničenie zariadení ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry.

Muž podozrivý z vraždy influencera Kirka mal ľavicové názory

Muž podozrivý z vraždy influencera Kirka mal ľavicové názory

VČERA - 21:26Zahraničné

Muž podozrivý z vraždy amerického konzervatívneho aktivistu a influencera Charlieho Kirka „nespolupracuje“ s vyšetrovateľmi a k ​​činu sa nepriznal.

Vosveteit.sk
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermiToto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiežPoužívame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dychZamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefónAk dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenuZabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USAPentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálničkaFunguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátaliVýskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP