Severná Kórea tvrdí, že jej pozícia ako štátu s jadrovými zbraňami je nezvratná
- DNES - 5:48
- Pchjongjang/Viedeň
Stála misia Severnej Kórey pri Organizácii Spojených národov (OSN) vo Viedni vyhlásila, že jej pozícia ako krajiny s jadrovými zbraňami je nezvratná a odsúdila opakované výzvy Spojených štátov na jej denuklearizáciu, napísala v pondelok severokórejská tlačová agentúra KCNA.
„Pozícia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky ako štátu s jadrovými zbraňami, ktorá bola trvalo zakotvená v najvyššom a základnom zákone štátu, sa stala nezvratnou,“ citovala KCNA Stálu misiu KĽDR vo Viedni.
Pchjongjang taktiež kritizoval snahy Spojených štátov o denuklearizáciu Kórejského polostrova ako „provokatívny akt“ zasahovania do svojich vnútroštátnych záležitostí a jadrové zbrane obhajoval ako „nevyhnutnú možnosť“ pre obranu krajiny pred jadrovými hrozbami zo strany USA.
„Dôrazne odsudzujeme a odmietame provokatívny akt USA, ktorým opäť odhalili svoj nemenný nepriateľský úmysel voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a vyjadrujeme vážne znepokojenie nad negatívnymi dôsledkami, ktoré to môže mať,“ uviedol Pchjongjang.
Severná Kórea tvrdí, že hoci Washington kritizoval jej vlastníctvo jadrových zbraní ako nezákonné, sú to práve USA, ktoré podkopávajú medzinárodný systém „radikálnym budovaním jadrových zbraní“.
Agentúra Jonhap uvádza, že vyhlásenie prichádza v čase, keď Severná Kórea naďalej rozvíja svoje jadrové a raketové programy a zároveň odmieta ponuky na dialóg zo strany Spojených štátov a Južnej Kórey.
Prieskum: Väčšina Nemcov sa obáva, že by Rusko mohlo zaútočiť na štát NATO
Väčšina Nemcov sa obáva potenciálneho ruského útoku na niektorú z členských krajín NATO po narušení poľského vzdušného priestoru dronmi, uvádza prieskum inštitútu Insa zverejnený v nedeľu.
Brazília: Bolsonaro absolvoval lekárske ošetrenie, odstránili mu kožné lézie
Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro v nedeľu absolvoval niekoľko lekárskych zákrokov. Exprezident okrem laboratórnych testov podstúpil aj úspešné chirurgické odstránenie kožných lézií.
Zelenskyj pochválil armádu za útoky na infraštruktúru v Rusku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu vo svojom večernom videoprejave poďakoval ukrajinskej armáde za zničenie zariadení ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry.
Muž podozrivý z vraždy influencera Kirka mal ľavicové názory
Muž podozrivý z vraždy amerického konzervatívneho aktivistu a influencera Charlieho Kirka „nespolupracuje“ s vyšetrovateľmi a k činu sa nepriznal.