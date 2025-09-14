Muž podozrivý z vraždy influencera Kirka mal ľavicové názory
Muž podozrivý z vraždy amerického konzervatívneho aktivistu a influencera Charlieho Kirka „nespolupracuje“ s vyšetrovateľmi a k činu sa nepriznal. Vo vysielaní televízie ABC to v nedeľu povedal Spencer Cox, guvernér amerického štátu Utah, kde došlo ku Kirkovmu smrteľnému postreleniu.
„Nepriznal sa, nespolupracuje, ale všetci okolo neho spolupracujú,“ povedal Cox v televízii ABC v súvislosti s útokom na Kirka, ktorý v stredu zomrel na následky strelného poranenia krku počas debaty so študentmi Utah Valley University.
Tieto Coxove vyhlásenia sa objavili po správach, že úrady majú v úmysle obviniť podozrivého 22-ročného Tylera Robinsona z vraždy prvého stupňa, nezákonného použitia strelnej zbrane a marenia spravodlivosti. Vznesenie obvinení voči Robinsonovi sa očakáva v utorok 16. septembra. Momentálne je vo väznici okresu Orem, kde sídli aj univerzita, na ktorej bol zločin spáchaný.
Robinson je najstarší z troch bratov a žil so svojimi rodičmi v okrese Washington v Utahu, kde bola jeho rodina registrovaná ako republikáni. Podľa údajov z tohto leta však nemal žiadnu formálnu politickú príslušnosť a v posledných voľbách nevolil.
Ľudia z Robinsonovho okolia uviedli, že je inteligentným človekom a že trávil veľa času hraním videohier. V posledných rokoch sa však o politiku zaujímal viac a na rodinnej večeri pred 10. septembrom spomenul, že Kirk je v Utahu.
Guvernér Cox v rozhovoroch pre médiá v nedeľu tvrdil, že
Robinson vyznával „ľavicovú ideológiu“, hoci nebol spojený so žiadnou politickou stranou a jeho rodičia sú republikáni.
V rozhovore pre CNN Cox uviedol, že Robinson mal vzťah s transrodovou osobou, ktorá prechádza tranzíciou na ženu. „Netušil/-a, čo Robinson chystá, a momentálne spolupracuje s vyšetrovateľmi,“ dodal guvernér s tým, že zatiaľ nie je jasné, či táto tranzícia súvisela s motívom vraždy Kirka, ktorý bol blízkym spojencom bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Keď niekoľko amerických médií v sobotu informovalo o Robinsonovom vzťahu s transrodovou osobou, vyvolalo to hnev aktivistov krajne pravicového spektra, pre ktorých sú otázky rodovej identity kľúčovou témou. Konzervatívna influencerka Laura Loomerová, ktorá má prístup k Trumpovi, napr. vyzvala vyhlásiť trans hnutia za „teroristické“ a majiteľ platformy X Elon Musk zverejnil viacero príspevkov vyzývajúcich na zákaz liečby rodovej identity a odsudzujúcich ľavicovú ideológiu.
Kirk bol zakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie Turning Point USA a ostro kritizoval hnutie za práva transrodových osôb. Často sa odvolával na kresťanskú vieru a kritizoval to, čo označoval za „genderovú ideológiu“.
Organizácia Turning Point USA oznámila, že pietna spomienka na Kirka sa uskutoční 21. septembra na futbalovom štadióne pri Phoenixe v štáte Arizona. Očakáva sa aj účasť Donalda Trumpa.
