  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 14.9.2025Meniny má Ľudomil
19°Bratislava

Nový francúzsky premiér upúšťa od rušenia dvoch štátnych sviatkov

  • DNES - 18:04
  • Paríž
Nový francúzsky premiér upúšťa od rušenia dvoch štátnych sviatkov

Nový francúzsky premiér Sébastien Lecornu upúšťa od kontroverzného návrhu na zrušenie dvoch štátnych sviatkov, ktoré malo byť súčasťou rozpočtových opatrení zameraných na zníženie deficitu. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA.

Lecornuov predchodca na poste premiéra, François Bayrou, prišiel v lete s návrhom, aby Veľkonočný pondelok a 8. máj ako deň víťazstva prestali byť vo Francúzsku štátnymi sviatkami. Tento krok mal štátu priniesť približne 4,2 miliardy eur vďaka zvýšeniu počtu pracovných dní a zníženiu nákladov na sviatky. Tento návrh vyvolal kritiku zo strany odborových zväzov, politických strán a verejnosti a viedol k vzniku protestného hnutia pod názvom „Zablokujme všetko“ (Bloquons tout).

„Chcem ušetriť tých, ktorí pracujú. Preto som sa rozhodol stiahnuť (návrh na) zrušenie dvoch štátnych sviatkov,“ vysvetlil v rozhovore, ktorý uverejnilo niekoľko regionálnych novín vrátane Ouest-France, La Voix du Nord a Sud-Ouest. Premiér chce viesť „dialóg so sociálnymi partnermi“, aby našiel „iné zdroje financovania“.

Generálna tajomníčka Francúzskej konfederácie odborových zväzov (CFDT) Marylise Léonová privítala „túto prvú dobrú správu“. Varovala však, že „pre vyrovnaný rozpočet je potrebné urobiť viac“, napísala agentúra AFP.

Lecornu sa vyslovil proti otváraniu diskusií o dôchodkovom systéme. Avizoval však, že má v úmysle začať konzultácie zamerané na decentralizáciu štátu. „Musíme definovať, čo očakávame od štátu, v čase, keď budú očakávania čoraz vyššie, najmä pokiaľ ide o suverénne funkcie,“ uviedol Lecornu a nevylúčil zlúčenie alebo zrušenie vládnych úradov.

„Potrebujeme reorganizáciu, aby sme boli efektívnejší. Toto bude potrebné skúmať individuálne, bez toho, aby sme sa uchyľovali k povrchnej kritike našich štátnych zamestnancov, ktorí odvádzajú pozoruhodnú prácu,“ zdôraznil premiér. Dodal, že zmeny mali byť vykonané už po veľkej diskusii, ktorá nasledovala po kríze vyvolanej hnutím „žltých viest“ na prelome rokov 2018 – 2019.

Hoci hlavným spúšťačom tohto hnutia bola daň z pohonných hmôt, decentralizácia štátnej správy sa v hnutí objavovala ako jedno z požadovaných opatrení – aktivisti žiadali viac regionálnych a lokálnych kompetencií, aby miestne samosprávy mali väčší vplyv na rozpočet, dopravu, služby a rozhodovanie.

Agentúra Reuters podotkla, že Lecornu prišiel s týmito svojimi vyhláseniami v sobotu – deň po tom, ako ratingová agentúra Fitch v piatok znížila rating Francúzska na A+ – najnižšiu úroveň v histórii krajiny. Lecornu to v rozhovore pre denníky La Provence a Ouest France komentoval výrokom: „Platíme za nestabilitu.“

Rozhodnutie agentúry Fitch vyvíja tlak na Lecornua len pár dní po jeho nástupe do premiérskej funkcie a v čase, keď sa snaží zostaviť kabinet a vypracovať rozpočet na rok 2026, ktorý by mohol byť schválený hlboko rozdeleným parlamentom, ozrejmil Reuters.

Lecornu sa už po nástupe do úradu – 10. septembra – zaviazal nájsť „kreatívne spôsoby“ spolupráce s politickými oponentmi, aby dosiahol schválenie rozpočtu, a zároveň sľúbil nové priority v politike.

„Moje zmýšľanie je jednoduché: nechcem ani nestabilitu, ani stagnáciu,“ povedal vo svojom prvom rozhovore pre médiá od nástupu do úradu. „Budúci rozpočet nemusí úplne odrážať moje presvedčenie,“ dodal a vyzval na „moderné, úprimné a parlamentné diskusie na vysokej úrovni“ so socialistami, zelenými i komunistami.

Prezident Emmanuel Macron poveril Lecornua zostavením vlády po tom, čo poslanci Národného zhromaždenia v hlasovaní o dôvere odvolali centristického premiéra Bayroua kvôli jeho plánom na zníženie rozpočtu o 44 miliárd eur.

Lecornu sa stal piatym Macronovým premiérom za menej ako dva roky a čelí takmer nemožnej úlohe presadiť v parlamente rozpočet s úspornými opatreniami. Ak sa mu to nepodarí, bude ho zrejme čakať rovnaký osud ako jeho dvoch predchodcov – Bayroua a Michela Barniera, uviedol Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zdroje ukrajinskej rozviedky priznali účasť na incidentoch na železnici v Rusku

Zdroje ukrajinskej rozviedky priznali účasť na incidentoch na železnici v Rusku

DNES - 17:21Zahraničné

Za incidentmi, ku ktorým došlo počas tohto víkendu na železničných tratiach v Oriolskej a Leningradskej oblasti v Rusku, je zrejme ukrajinská vojenská rozviedka.

Sikorski: Rusko prienikom dronov do Poľska testovalo reakciu NATO

Sikorski: Rusko prienikom dronov do Poľska testovalo reakciu NATO

DNES - 15:14Zahraničné

Prienik ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bol podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského pokusom Ruska otestovať reakciu NATO.

V Rusku sa vykoľajili dva vlaky, na Ukrajine v jednom explodovala munícia

V Rusku sa vykoľajili dva vlaky, na Ukrajine v jednom explodovala munícia

DNES - 14:59Zahraničné

V rôznych častiach Leningradskej oblasti na západe Ruska sa v nedeľu vykoľajili dva vlaky, čo malo za následok smrť jedného rušňovodiča a narušenie železničnej dopravy.

Musk na zhromaždení krajnej pravice vyzval na zmenu britskej vlády

Musk na zhromaždení krajnej pravice vyzval na zmenu britskej vlády

DNES - 14:52Zahraničné

Americký miliardár Elon Musk v sobotu na krajne pravicovom zhromaždení v Londýne vyzval na rozpustenie britského parlamentu a zmenu vlády v krajine.

Vosveteit.sk
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiežPoužívame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dychZamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefónAk dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenuZabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USAPentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálničkaFunguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátaliVýskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikolPOZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP