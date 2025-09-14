  • Články
Zdroje ukrajinskej rozviedky priznali účasť na incidentoch na železnici v Rusku

  17:21
  Kyjev
Za incidentmi, ku ktorým došlo počas tohto víkendu na železničných tratiach v Oriolskej a Leningradskej oblasti v Rusku, je zrejme ukrajinská vojenská rozviedka. S odvolaním sa na zdroje v hlavnej správe rozviedky ukrajinského ministerstva obrany (HUR) o tom v nedeľu informovala britská stanica BBC.

Tieto železničné trate sú kriticky dôležitými logistickými článkami v zásobovaní okupačných vojsk v smere na mestá Charkov a Sumy. V dôsledku zničenia železničnej infraštruktúry v týchto oblastiach Rusi zažijú značné komplikácie v logistike, čo následne výrazne ovplyvní ich schopnosť vykonávať aktívne akcie proti ukrajinským obranným silám,“ uviedol zdroj z HUR pre BBC.

BBC pripomenula, že prvý incident sa odohral na železničnej trate Moloarchangeľsk – Glazunovka, ležiacimi v Oriolskej oblasti, kde počas bežnej kontroly našli výbušné zariadenia. Pri ich zneškodňovaní došlo k výbuchu, pri ktorom dvaja príslušníci ruskej Národnej gardy (Rosgvardija) zahynuli na mieste a tretí neskôr podľahol zraneniam v nemocnici.

V noci na nedeľu sa v Leningradskej oblasti na úseku Strogonovo – Mšinskaja vykoľajil vlak s cisternovými vagónmi s ropnými produktmi, ktoré sa vznietili a podľa HUR zhoreli. Ruské úrady pritom tvrdili, že cisterny sú prázdne. Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko uviedol, že vyšetrovatelia zvažujú verziu o sabotáži.

Okrem toho sa cez víkend na inom mieste v Leningradskej oblasti vykoľajila jedna dieselová lokomotíva. Pri nehode zahynul rušňovodič, uviedol Drozdenko. Ako informovala agentúra DPA, zodpovednosť za túto nehodu HUR neprevzala.

V posledných mesiacoch železničnú sieť v Rusku opakovane postihli požiare, výbuchy a ďalšie incidenty, ktoré Moskva pripisuje sabotážam zo strany Kyjeva.

Ukrajina tieto údajné útoky zvyčajne oficiálne nekomentuje, no často ich víta s odôvodnením, že Rusko využíva železnicu na presuny vojakov a paliva na frontovú líniu.

Zdroj: Info.sk, TASR
