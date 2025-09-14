V prevádzke záhradných potrieb došlo k výbuchu

  • Články
V nedeľu v dopoludňajších hodinách došlo k výbuchu a následnému požiaru v prevádzke záhradných potrieb na prízemí bytovky na Slnečnej ulici v Malinove (okres Senec). Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Po príchode na miesto hasiči zistili, že horieť začal plastový materiál na pracovnom pulte. Požiar sa podarilo rýchlo lokalizovať a uhasiť pomocou hasiaceho prístroja,“ priblížili hasiči.

Z dôvodu preventívnych opatrení vykonali v spolupráci s políciou evakuáciu obyvateľov bytového domu. Plyn a elektrinu dočasne odstavili, pričom merania nepreukázali žiadne úniky. Opätovne ich podľa HaZZ spustili po kontrole revíznymi technikmi.

„Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru, príčina výbuchu a následného požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ uviedli hasiči s tým, že miesto zásahu po ukončení činností odovzdali správcovi budovy.

Fotografie z miesta výbuchu

Zdroj: Info.sk, TASR
