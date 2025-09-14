Ukrajina tvrdí, že v roku 2026 bude potrebovať na obranu 120 miliárd USD
- DNES - 15:54
- Kyjev
Ukrajina v sobotu (13. 9.) oznámila, že v budúcom roku bude potrebovať najmenej 120 miliárd USD (102,41 miliardy eur) na boj proti ruskej invázii. A podobnú sumu by potrebovala na udržanie svojej armády, aj keby sa vojna skončila.
Ukrajina vynakladá približne tretinu svojho hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu. Na udržanie svojej ekonomiky nad vodou potrebuje desiatky miliárd dolárov finančnej pomoci od západných spojencov. Ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ na konferencii v Kyjeve povedal, že jeho krajina riskuje stratu ďalšieho územia v prospech Ruska, ak nebude ďalej zvyšovať výdavky na bojisku.
„Ak bude vojna pokračovať, budeme na budúci rok potrebovať minimálne 120 miliárd USD,“ povedal Šmyhaľ. A aj keby sa vojna skončila, Ukrajina by potrebovala podobnú sumu len na to, aby udržala svoju armádu v dobrej forme, „v prípade sekundárnej agresie z ruskej strany“, dodal.
Navrhol konfiškáciu ruských aktív zmrazených na Západe na úhradu výdavkov na obranu s tým, že Ukrajinci za tri a pol roka vojny znášajú veľké daňové zaťaženie. Rusko tvrdí, že akýkoľvek pokus o zabavenie jeho aktív sa rovná krádeži a bude mať následky.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu (10. 9.) navrhla použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie „reparačnej pôžičky“ pre Ukrajinu, ale uviedla, že 27-členný blok aktíva nezhabe.
(1 EUR = 1,1718 USD)
Richter: Prezident by nemal byť prekvapený z výšky objemu konsolidácie
Prezident SR Peter Pellegrini by nemal byť prekvapený z výšky objemu konsolidácie. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
Pri konsolidácii bolo podľa Kamenického najťažšie nájsť zhodu v koalícii
Opatrenia na konsolidáciu verejných financií sú výsledkom rokovania všetkých vládnych strán a pri ich príprave bolo najťažšie nájsť zhodu v koalícii.
NRSR: Poslanci v schôdzi pokračujú od utorka, debata bude ďalej i o konsolidácii
Poslanci Národnej rady (NR) SR budú od utorka (16. 9.) pokračovať v rokovaní na 39. parlamentnej schôdzi. Na programe majú stále množstvo neprerokovaných bodov.
Andrej Danko nie je zástancom toho, aby štát šetril rušením sviatkov
Predseda SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko nie je zástancom toho, aby štát šetril tak, že bude rušiť dni pracovného pokoja.