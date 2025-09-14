  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 14.9.2025Meniny má Ľudomil
19°Bratislava

V Slovenskom raji horel strom, má byť za tým turista, ktorý chcel vydymiť sršne

  • DNES - 15:32
  • Spišská Nová Ves
V Slovenskom raji horel strom, má byť za tým turista, ktorý chcel vydymiť sršne

Na turistickom chodníku a cykloturistickej trase v lokalite Bikšová lúka v Slovenskom raji v sobotu (13. 9.) horel kmeň stromu.

Ako na sociálnej sieti informuje Národný park (NP) Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, požiar s najväčšou pravdepodobnosťou úmyselne zapríčinil návštevník, ktorý chcel vydymiť sršne hniezdiace v strome. NP aj v tejto súvislosti turistov vyzýva na zodpovednosť počas pobytu v prírode.

Takéto konanie znamená vážne ohrozenie nielen samého seba, ale aj iných návštevníkov a v neposlednom rade lesných ekosystémov. Podráždené a vyrojené sršne môžu byť nielen pre alergického človeka, ale aj pre deti smrteľne nebezpečné,“ zdôrazňuje. Pripomína tiež, že pád horiaceho stromu mohol spôsobiť vážne zranenia cyklistom, alebo zničenie novovybudovaného altánku či blízko stojacej hospodárskej budovy s uskladneným senom z pokosených lúk.

V tomto prípade vďaka včasnému spozorovaniu požiaru lesnou strážou NP a rýchlemu výjazdu hasičov zo Spišskej Novej Vsi nedošlo k zraneniam ani materiálnym škodám,“ dodáva.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zmenu ústavy by Hnutie Slovensko podporilo vtedy, ak by ju predložilo KDH

Zmenu ústavy by Hnutie Slovensko podporilo vtedy, ak by ju predložilo KDH

DNES - 13:33Domáce

Zmenu Ústavy SR by Hnutie Slovensko podporilo len v prípade, ak by ju predložilo opozičné KDH. „Mafii nebudeme pomáhať, aby sa tu hrala na kresťanov,“ povedal Igor Matovič.

V Zemplínskej šírave našli telo muža

V Zemplínskej šírave našli telo muža

DNES - 10:36Domáce

Vo vodách Zemplínskej šíravy našli v piatok (12. 9.) večer telo muža. Podľa polície išlo o 73-ročného Michalovčana.

Tomáš Drucker: Po optimalizácii siete stredných škôl čakajú zmeny aj základné

Tomáš Drucker: Po optimalizácii siete stredných škôl čakajú zmeny aj základné

DNES - 10:03Domáce

Pred rokom sa ministerstvo školstva pustilo do optimalizácie siete stredných škôl, ďalším krokom budú zmeny v sieti základných škôl (ZŠ).

V nedeľu treba na celom území Slovenska rátať s intenzívnym dažďom

V nedeľu treba na celom území Slovenska rátať s intenzívnym dažďom

VČERA - 18:33Domáce

V nedeľu (14. 9.) treba na celom území Slovenska rátať s intenzívnym dažďom.

Vosveteit.sk
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dychZamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefónAk dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenuZabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USAPentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálničkaFunguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátaliVýskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikolPOZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce SlovákovNové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP