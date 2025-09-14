  • Články
Sikorski: Rusko prienikom dronov do Poľska testovalo reakciu NATO

  • DNES - 15:14
  • Varšava
Prienik ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bol podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského pokusom Ruska otestovať reakciu NATO. Moskva sa podľa neho usiluje eskalovať napätie bez toho, aby vyvolala vážnu reakciu zo strany Aliancie.

Sikorski potvrdil, že hoci drony boli schopné niesť muníciu, tie, ktoré dorazili do Poľska, neboli naložené výbušninami. „Zaujímavé je, že všetky boli nefunkčné, čo naznačuje, že Rusko sa nás pokúsilo otestovať bez toho, aby začalo vojnu,“ povedal šéf poľskej diplomacie.

Minister zároveň odmietol tvrdenia, že poľská protivzdušná obrana nebola na tento vpád pripravená, vzhľadom na to, že niektoré drony preleteli stovky kilometrov do poľského územia a podľa správ boli zostrelené len tri alebo štyri z približne 19 bezpilotných lietadiel. „Drony nedorazili k svojim cieľom a došlo len k menším škodám na majetku, nikto nebol zranený. Ak by sa to stalo na Ukrajine, podľa ukrajinských definícií by to bolo považované za stopercentný úspech,“ povedal.

Reakcia zo strany Varšavy by bola podľa Sikorského „oveľa tvrdšia“, keby útok spôsobil zranenia alebo obete na životoch. „Pri agresorovi a klamárovi, akým je Putin, fungujú len najtvrdšie protiopatrenia,“ povedal.

K prieniku dronov do Poľska došlo v noci na stredu počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľské radary zachytili niekoľko desiatok objektov, pričom niektoré z nich boli zostrelené ako potenciálna hrozba. NATO už v reakcii spustilo novú iniciatívu s názvom Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na zlepšenie obranyschopnosti krajín východného krídla.

Zdroj: Info.sk, TASR
