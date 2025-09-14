  • Články
Richter: Prezident by nemal byť prekvapený z výšky objemu konsolidácie

  • DNES - 14:51
  • Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini by nemal byť prekvapený z výšky objemu konsolidácie. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Podľa neho si hlava štátu môže kedykoľvek zavolať šéfa rezortu financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a pýtať sa na niektoré otázky. Podpredsedníčka hnutia PS a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík s viacerými navrhovanými konsolidačnými opatreniami a ich spôsobom realizácie nesúhlasí. Vláda podľa nej odignorovala napríklad dohodnutú valorizáciu platov štátnych zamestnancov.

Prezident by nemal byť ten, ktorý by pri takomto dôležitom zákone, ktorý je nevyhnutný, aby bol prijatý, javil nejaké prekvapenie z tej výšky konsolidácie (...). Aj prezident si musí uvedomiť, že tá hĺbka deficitu, ktorý tu ostal, je tak veľká, že nie je možná, aby bola riešená v priebehu roka,“ povedal Richter. Zdôraznil, že ak by sa deficit neriešil takýmto spôsobom, Slovensku by hrozila „grécka cesta“.

Podľa Petrík začala na ľudí doliehať „drahota“ premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a čoskoro k nej pribudne aj „Ficova chudoba“. Zdôraznila, že opatrenia na konsolidáciu verejných financií boli pripravené bez diskusie s partnermi z Výboru NR SR pre sociálne veci. „Toto je frontálny útok na pracujúcich ľudí. Vy ste sa rozhodli šmahom ruky ožobráčiť všetkých okrem najbohatších a vlastných ľudí,“ myslí si. Podotkla, že platy ministrov po valorizácii nezdaniteľnej časti paušálnych náhrad budú v skutočnosti vyššie. Opakovane preto navrhla ich zmrazenie.

Richter deklaroval, že vláda chce pripraviť návrh zákona, ktorý sa bude týkať všetkých ústavných činiteľov a minimálne na istý čas zmení spôsob valorizácie ich platov. „Robí sa na tom, vláda je pripravená riešiť aj túto otázku, ale až v čase, keď to bude aktuálne, lebo dnes nepoznáme základné veličiny,“ uviedol.

Potvrdil tiež, že v rámci predloženého konsolidačného balíčka sú ešte viaceré otvorené otázky, naznačil napríklad možnú úpravu rušenia pracovného voľna 6. januára. „Pripúšťam, že k istej zmene ešte môže dôjsť,“ dodal. Objasnil tiež, že ministerstvo financií ešte plánuje predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý sa pozitívne dotkne živnostníkov.

Petrík skritizovala, že stretnutie tripartity ku konsolidácii sa má uskutočniť až týždeň po predstavených zmenách. Dotkla sa aj témy rušenia sviatkov. „V prvom rade buďme citliví k tomu, že aký sviatok rušíme, aby sme Rusínov neposielali pracovať na Štedrý večer,“ poznamenala.

V závere diskutujúci riešili aj presuny v poslaneckých kluboch. Richter potvrdil, že odchod nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského na Cyprus je v procese a po vybavení náležitostí by ho v SNS nahradil primátor Holíča Zdenko Čambal, pričom Dušan Muňko sa má vrátiť do klubu Smeru-SD. „Ja si myslím, že pán Andrej Danko sa nám poďakuje za výpomoc v istom období a pán Dušan Muňko sa vráti tam, kde patrí, do nášho poslaneckého klubu,“ dodal. Zároveň povedal, že o ústavných zmenách dajú hlasovať až vtedy, keď budú mať istotu 90 hlasov.

Zdroj: Info.sk, TASR
