Pápež sa pri príležitosti 70. narodenín poďakoval Bohu i rodičom
- DNES - 14:22
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v nedeľu oslavuje svoje 70. narodeniny, pričom sa poďakoval Bohu, svojim rodičom a tiež všetkým, ktorí sa za neho modlili.
Veriaci sa zhromaždili na Námestí svätého Petra pri tradičnom poludňajšom požehnaní, pričom držali balóny, blahoželania a transparenty so slovami „Všetko najlepšie k narodeninám“.
„Moji drahí, zdá sa, že viete, že som dnes oslávil 70. narodeniny,“ povedal Lev. „Ďakujem Pánovi, svojim rodičom a všetkým, ktorí na mňa mysleli vo svojich modlitbách,“ doplnil pápež.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi následne strávil nedeľňajšie narodeninové popoludnie vedením ekumenickej bohoslužby na počesť mučeníkov 21. storočia.
Robert Prevost sa vo veku 69 rokov stal vlani v máji najmladším pápežom od roku 1978, kedy bol za pápeža zvolený päťdesiatosemročný Karol Wojtyla (Ján Pavol II.).
Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu tiež zablahoželal Levovi XIV. k jeho 70. narodeninám. V mene občanov SR aj svojom mu poprial všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu, milosti i nádeje.
