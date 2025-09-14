ČHMÚ: Na hraniciach medzi ČR a SR sa v sobotu vyskytlo slabšie tornádo
Na hraniciach medzi Českom a Slovenskom sa v sobotňajších večerných hodinách vyskytlo pravdepodobne slabšie tornádo, potvrdil v nedeľu dopoludnia na sociálnej sieti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Jav trval iba niekoľko minút a sprevádzal rýchlo sa zosilňujúce búrky, informovala stanica CNN Prima NEWS s odvolaním sa na organizáciu Czech Thunderstorm Research Association (CTRA).
Jav, ktorý CTRA označila za jednoznačne slabé tornádo, nastal medzi 18.54 až 19.00 h SELČ v neobývanej oblasti v blízkosti pohraničných miest Hodonín a Skalica. ČHMÚ - podobne ako predtým CTRA - uviedol, že zatiaľ nemá informácie o možných škodách ani odhad intenzity tornáda.
Uverejnil používateľ Český hydrometeorologický ústav Sobota 13. septembra 2025
„Radi by sme pripomenuli, že na území Českej republiky sa každý rok vyskytuje niekoľko tornád a akákoľvek geografická zhoda s ničivým tornádom v roku 2021 je čisto náhodná,“ píše sa v príspevku ústavu v súvislosti s jednou z najsilnejších búrok v novodobej histórii Česka, pri ktorej prišlo v juhomoravských okresoch Hodonín a Břeclav o život šesť ľudí, približne 200 ďalších utrpelo zranenia a vznikli obrovské majetkové škody.
