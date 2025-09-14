  • Články
V Zemplínskej šírave našli telo muža

  • DNES - 10:36
  • Kaluža
V Zemplínskej šírave našli telo muža

Vo vodách Zemplínskej šíravy našli v piatok (12. 9.) večer telo muža. Podľa polície išlo o 73-ročného Michalovčana. Uviedla to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Na tiesňovej linke 158 bolo prijaté oznámenie, že v blízkosti miestneho akvaparku sa na vodnej hladine nachádza pravdepodobne telo osoby,“ uviedla s tým, že na breh ho vytiahli príslušníci Hasičského a záchranného zboru.

Na tele sa podľa jej slov nenachádzali viditeľné znaky po cudzom zavinení. „Na vylúčenie cudzieho zavinenia, ale aj na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy,“ dodala Ivanová.

Policajti v tejto súvislosti prijali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu usmrtenia. O ďalšom postupe rozhodnú na základe výsledkov pitvy.

Zdroj: Info.sk, TASR
