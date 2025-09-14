Tomáš Drucker: Po optimalizácii siete stredných škôl čakajú zmeny aj základné
Pred rokom sa ministerstvo školstva pustilo do optimalizácie siete stredných škôl, ďalším krokom budú zmeny v sieti základných škôl (ZŠ).
V rozhovore pre TASR to spomenul minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Priblížil, že škola, ktorú navštevuje aspoň 50 až 100 detí, by v obci mohla ostať. Spojila by sa však s ďalšími školami do väčšieho celku s jedným riaditeľom.
Takéto klastre umožnia napríklad zdieľanie učiteľov, priestorov i ďalších zamestnancov. Optimalizácia siete ZŠ tak podľa ministra pomôže aj s nedostatkom učiteľov niektorých predmetov. Zabezpečí aj výmenu skúseností medzi pedagógmi. Bude realizovaná v spolupráci so samosprávami ako zriaďovateľmi ZŠ.
„Máme veľmi fragmentovanú sieť veľkého počtu škôl. V súvislosti s demografickou krivkou sa nám menia aj počty narodených detí. Mnohé školy trpia tým, že už v obciach nemajú toľko detí, a s tým následne súvisí otázka, či majú dosť peňazí na to, aby zaplatili dostatočný počet učiteľov a zabezpečili kvalitu vzdelávania,“ uviedol minister pre TASR.
Ako pripomenul, dôvodmi plánovanej optimalizácie siete ZŠ sú aj horšie výsledky v Testovaní 9 u žiakov, ktorí navštevovali malé školy. Dosahovali podľa neho až o 30 až 33 percent horšie výsledky zo slovenského jazyka a z matematiky ako ich rovesníci z väčších škôl. Majú tak zníženú šancu uspieť ďalej napriek tomu, že na malé školy je vynakladaných navyše až 100 miliónov eur ročne, ktoré neprinášajú požadovanú protihodnotu.
Návrhy opatrení vychádzajú zo záverečnej správy Revízie výdavkov na základné a stredné školy, ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR spolu s Inštitútom vzdelávacej politiky ministerstva školstva.
