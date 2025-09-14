Oscarový palestínsky režisér tvrdí, že jeho dom prepadli izraelskí vojaci
- DNES - 9:34
- Jeruzalem
Palestínsky spolurežisér filmu oceneného Oscarom o izraelskom násilí na Západnom brehu Jordánu Básil Adra povedal, že izraelskí vojaci v sobotu vykonali raziu v jeho dome a prehľadali telefón jeho manželky. Okrem toho nakrátko zadržali jedného z jeho strýkov.
Adra povedal, že izraelskí osadníci zaútočili na jeho dedinu, pričom zranili jeho dvoch bratov a ďalšieho člena rodiny. Sprevádzal ich do nemocnice, odkiaľ sa od rodiny v dedine dopočul, že deväť izraelských vojakov vtrhlo do jeho domu a pýtali sa jeho manželky Suhy, kde sa nachádza. V tom čase bola doma ich deväťmesačná dcéra.
Izraelská armáda uviedla, že vojaci prišli do dediny po tom, ako Palestínčania hádzali kamene a zranili dvoch izraelských civilistov a že tam prehľadali oblasť a vypočuli ľudí. Adra povedal, že osadníci zaútočili na Palestínčanov na ich pozemku a poprel, že by hádzali kamene alebo videli niekoho z dediny, kto by to robil.
„Aj keď len natáčate osadníkov, príde armáda, prenasleduje vás a prehľadáva vám dom. Celý systém je postavený tak, aby nás napádal, terorizoval a strašil,“ uviedol Adra, ktorý sobotňajšie udalosti označil za desivé.
Koprodukčný palestínsko-nórsky film Žiadna iná krajina (No Other Land) opisuje príbeh Adru ako palestínskeho aktivistu a novinára, ktorý dokumentuje ničenie rodného regiónu Masafer Jatta južne od Hebronu na Západnom brehu Jordánu aj napriek riziku zadržania. Palestínske domy tam búrajú izraelskí vojaci, aby tam vznikla výcviková zóna. Adrovo úsilie je málo úspešné až do chvíle, kým sa nespriatelí s izraelským novinárom Juvalom Abrahamom, ktorý mu pomôže zviditeľniť jeho príbeh.
Snímka Žiadna iná krajina tento rok získala Oscara za najlepší celovečerný dokumentárny film, predtým si odniesla aj cenu filmového festivalu Berlinale. Na druhej strane vyvolala hnev v Izraeli a aj v zahraničí, napríklad keď floridské mesto Miami Beach navrhlo ukončiť nájom kina, ktoré premietalo tento dokumentárny film, napísala AP.
