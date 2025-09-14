  • Články
Peter Pellegrini zablahoželal pápežovi Levovi XIV. k 70. narodeninám

Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu zablahoželal pápežovi Levovi XIV. k jeho 70. narodeninám. V mene občanov SR aj svojom mu poprial všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu, milosti i nádeje. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Vo vašej vysoko zodpovednej a jedinečnej misii morálnej autority, vyslanca mieru, nádeje a porozumenia medzi národmi na celom svete, Vám želám veľa síl do ďalších rokov,“ uvádza sa v blahoprajnom liste.

Pellegrini novej hlave katolíckej cirkvi napísal, že rok 2025 bude pre ňu navždy významným míľnikom. „Je nielen rokom, kedy katolícka cirkev slávi Jubilejný rok spojený s časom milosti, duchovnej obnovy a prehĺbením viery, ale zároveň aj začiatkom Vášho pontifikátu,“ pripomenul.

V liste takisto poukázal na aktuálnu situáciu vo svete, ktorá je podľa neho plná výziev a zmien a ktorá núti čoraz častejšie si pripomínať hodnoty mieru, spravodlivosti, vzájomnej úcty, porozumenia či jednoduchej ľudskosti.

Prezident SR ubezpečil pápeža Leva XIV., že občania Slovenska sa v plnej miere hlásia k podpore iniciatív smerujúcich k „ľudskejšiemu svetu“. „Osobne si veľmi cením a zároveň Vám úprimne ďakujem za to, že zdôrazňujete dôležitosť dialógu, solidarity, podpory spolupráce a pomoc marginalizovaným,“ napísal v závere listu Pellegrini.

Lev XIV., vlastným menom Robert Francis Prevost, je prvým pápežom severoamerického pôvodu v dejinách cirkvi. Zvolený bol 8. mája po smrti jeho predchodcu Františka.

Zdroj: Info.sk, TASR
