Peter Pellegrini zablahoželal pápežovi Levovi XIV. k 70. narodeninám
- DNES - 8:06
- Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu zablahoželal pápežovi Levovi XIV. k jeho 70. narodeninám. V mene občanov SR aj svojom mu poprial všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu, milosti i nádeje. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Vo vašej vysoko zodpovednej a jedinečnej misii morálnej autority, vyslanca mieru, nádeje a porozumenia medzi národmi na celom svete, Vám želám veľa síl do ďalších rokov,“ uvádza sa v blahoprajnom liste.
Pellegrini novej hlave katolíckej cirkvi napísal, že rok 2025 bude pre ňu navždy významným míľnikom. „Je nielen rokom, kedy katolícka cirkev slávi Jubilejný rok spojený s časom milosti, duchovnej obnovy a prehĺbením viery, ale zároveň aj začiatkom Vášho pontifikátu,“ pripomenul.
V liste takisto poukázal na aktuálnu situáciu vo svete, ktorá je podľa neho plná výziev a zmien a ktorá núti čoraz častejšie si pripomínať hodnoty mieru, spravodlivosti, vzájomnej úcty, porozumenia či jednoduchej ľudskosti.
Prezident SR ubezpečil pápeža Leva XIV., že občania Slovenska sa v plnej miere hlásia k podpore iniciatív smerujúcich k „ľudskejšiemu svetu“. „Osobne si veľmi cením a zároveň Vám úprimne ďakujem za to, že zdôrazňujete dôležitosť dialógu, solidarity, podpory spolupráce a pomoc marginalizovaným,“ napísal v závere listu Pellegrini.
Lev XIV., vlastným menom Robert Francis Prevost, je prvým pápežom severoamerického pôvodu v dejinách cirkvi. Zvolený bol 8. mája po smrti jeho predchodcu Františka.
Švédsky minister Forssmed: Sociálne médiá ohrozujú deti, EÚ musí konať rýchlo
Švédsky minister zdravotníctva Jakob Forssmed vyzval Európsku úniu, aby urýchlene prijala opatrenia na obmedzenie používania sociálnych médií deťmi a mladistvými.
Baerbocková pripustila nasadenie mierových síl OSN po dohode o vojne na Ukrajine
Mierové sily Organizácie Spojených národov by podľa novej predsedníčky Valného zhromaždenia OSN Annaleny Baerbockovej mohli zohrávať svoju úlohu pri zabezpečovaní mierovej dohody na Ukrajine.
Zelenskyj po výzve Trumpa apeloval na obmedzenie dovozu ruskej ropy
Ukrajinský prezident opäť vyzval medzinárodných partnerov na obmedzenie dovozu ruskej ropy. Podľa neho by sa tak znížila schopnosť Kremľa viesť viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu.
Rubio označil narušenie poľského vzdušného priestoru za nešťastné a nebezpečné
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu označil narušenie poľského vzdušného priestoru počas útoku na Ukrajinu za „nešťastný a nebezpečný vývoj“ situácie.