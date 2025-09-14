Švédsky minister Forssmed: Sociálne médiá ohrozujú deti, EÚ musí konať rýchlo
5:55
- Štokholm
Švédsky minister zdravotníctva Jakob Forssmed vyzval Európsku úniu, aby urýchlene prijala opatrenia na obmedzenie používania sociálnych médií deťmi a mladistvými. Zdôraznil pritom, že ide o jednu z najnaliehavejších otázok v oblasti zdravia, informuje portál Politico.
„Strácame celú generáciu v nekonečnom prehliadaní (sociálnych médií) a škodlivom obsahu, musíme s tým niečo urobiť,“ vyhlásil Forssmed. Doplnil, že vplyv sociálnych médií na mládež predstavuje „najpálčivejší zdravotný problém“.
Jeho vyhlásenie nadväzuje na prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá naznačila, že Európa by mohla nasledovať príklad Austrálie. Tá od decembra plánuje zakázať prístup na sociálne médiá všetkým používateľom mladším ako 16 rokov. Von der Leyenová prisľúbila zriadiť panel expertov, ktorí posúdia účinnosť austrálskeho modelu a pripravia odporúčania pre Úniu.
Forssmed upozornil, že Európa by nemala váhať. „Nemáme čas. Musíme konať rýchlo,“ poznamenal v rozhovore pre Politico. Podľa jeho slov švédske výskumy už jasne preukázali negatívne dopady sociálnych médií na duševné zdravie, vrátane porúch príjmu potravy a skresleného sebahodnotenia.
Vo Švédsku už vlani vydali odporúčania, aby deti do dvoch rokov vôbec neprichádzali do kontaktu s obrazovkami a tínedžeri ich denne používali najviac tri hodiny. Vláda zároveň začala skúmať možnosti obmedzenia sociálnych médií a vekových limitov.
K prísnejším pravidlám vyzýva aj Dánsko. Ministerka pre digitalizáciu Caroline Stageová Olsenová uviedla, že na úrovni EÚ podporuje povinné overovanie veku, zákaz škodlivých a návykových praktík pre maloletých a dôslednejšie vymáhanie pravidiel. Ozrejmila, že to je pre jej krajinu jednou z najhlavnejších priorít aj v rámci polročného dánskeho predsedníctva v Rade EÚ.
Dánsko od februára zakázalo používanie smartfónov v školách, podobne ako Francúzsko v roku 2018. Tento mesiac vstúpil do platnosti rovnaký zákaz v Belgicku, pripomína Politico.
Päť krajín EÚ – Dánsko, Grécko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko – tiež testuje aplikáciu Európskej komisie na overovanie veku, nový systém určený na ochranu detí na internete.
