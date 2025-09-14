Baerbocková pripustila nasadenie mierových síl OSN po dohode o vojne na Ukrajine
- DNES - 5:52
- Berlín
Mierové sily Organizácie Spojených národov (OSN) by podľa novej predsedníčky Valného zhromaždenia OSN Annaleny Baerbockovej mohli zohrávať svoju úlohu pri zabezpečovaní mierovej dohody na Ukrajine.
„Ak sa dosiahne mierová dohoda, musí byť zabezpečená čo najlepšie. A ak väčšina členských štátov povie, že sú na to potrebné aj modré prilby (neformálne pomenovanie mierových síl OSN, pozn. TASR), potom to môže prispieť k trvalému mieru,“ povedala bývalá šéfka nemeckej diplomacie v rozhovore pre Bild, ktorý bude zverejnený v nedeľu.
Ukrajina vzdoruje od februára 2022 rozsiahlej ruskej invázii a v prípade prímeria či mierovej dohody žiada bezpečnostné záruky. Podľa niektorých vojenských analytikov by bolo na zabezpečenie bezpečnosti Ukrajiny potrebné nasadiť až státisíce vojakov, napríklad z európskych spojeneckých krajín. Ďalšou možnosťou je misia OSN v podobe pozorovateľskej operácie modrých prílb.
Baerbocková sa v utorok oficiálne ujala funkcie predsedníčky Valného zhromaždenia OSN. Tento post má prevažne ceremoniálny charakter a nemožno si ho zamieňať s úlohou generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.
