Zelenskyj po výzve Trumpa apeloval na obmedzenie dovozu ruskej ropy
- DNES - 5:49
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu opäť vyzval medzinárodných partnerov na obmedzenie dovozu ruskej ropy. Podľa neho by sa tak znížila schopnosť Kremľa viesť viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu.
„Počujeme postoj USA a tento postoj by mali počuť všetci, ktorí sa stále rozhodujú pre dodávky z Ruska namiesto dodávok od iných partnerov,“ reagoval Zelenskyj na sobotňajšie vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf Bieleho domu prezradil, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Moskvu rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako.
Americký prezident tvrdí, že ho nákup ruskej ropy niektorými krajinami NATO šokoval. Agentúra AP pripomína, že od roku 2023 je Turecko tretím najväčším odberateľom ruskej ropy po Číne a Indii. Slovensko a Maďarsko sú ďalšími krajinami v 32-člennom zoskupení, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska.
Minister energetiky USA Chris Wright pritom v piatok vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.
Zelenskyj ďalej v príspevku na sociálnej sieti X vyzval partnerov z Európy, USA, zoskupení G7 a G20, aby prestali hľadať výhovorky, prečo neuplatniť ďalšie sankcie proti Rusku. „Mier je cieľom, ktorý musí viesť od vojny k mieru. Každý musí kráčať touto cestou a sankcie sú jej súčasťou. Ak (ruský prezident Vladimir) Putin nechce mier, musí byť k nemu prinútený,“ zdôraznil.
