  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 14.9.2025Meniny má Ľudomil
17°Bratislava

Zelenskyj po výzve Trumpa apeloval na obmedzenie dovozu ruskej ropy

  • DNES - 5:49
  • Kyjev
Zelenskyj po výzve Trumpa apeloval na obmedzenie dovozu ruskej ropy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu opäť vyzval medzinárodných partnerov na obmedzenie dovozu ruskej ropy. Podľa neho by sa tak znížila schopnosť Kremľa viesť viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu.

Počujeme postoj USA a tento postoj by mali počuť všetci, ktorí sa stále rozhodujú pre dodávky z Ruska namiesto dodávok od iných partnerov,“ reagoval Zelenskyj na sobotňajšie vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Šéf Bieleho domu prezradil, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Moskvu rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako.

Americký prezident tvrdí, že ho nákup ruskej ropy niektorými krajinami NATO šokoval. Agentúra AP pripomína, že od roku 2023 je Turecko tretím najväčším odberateľom ruskej ropy po Číne a Indii. Slovensko a Maďarsko sú ďalšími krajinami v 32-člennom zoskupení, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska.

Minister energetiky USA Chris Wright pritom v piatok vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.

Zelenskyj ďalej v príspevku na sociálnej sieti X vyzval partnerov z Európy, USA, zoskupení G7 a G20, aby prestali hľadať výhovorky, prečo neuplatniť ďalšie sankcie proti Rusku. „Mier je cieľom, ktorý musí viesť od vojny k mieru. Každý musí kráčať touto cestou a sankcie sú jej súčasťou. Ak (ruský prezident Vladimir) Putin nechce mier, musí byť k nemu prinútený,“ zdôraznil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Švédsky minister Forssmed: Sociálne médiá ohrozujú deti, EÚ musí konať rýchlo

Švédsky minister Forssmed: Sociálne médiá ohrozujú deti, EÚ musí konať rýchlo

DNES - 5:55Zahraničné

Švédsky minister zdravotníctva Jakob Forssmed vyzval Európsku úniu, aby urýchlene prijala opatrenia na obmedzenie používania sociálnych médií deťmi a mladistvými.

Baerbocková pripustila nasadenie mierových síl OSN po dohode o vojne na Ukrajine

Baerbocková pripustila nasadenie mierových síl OSN po dohode o vojne na Ukrajine

DNES - 5:52Zahraničné

Mierové sily Organizácie Spojených národov by podľa novej predsedníčky Valného zhromaždenia OSN Annaleny Baerbockovej mohli zohrávať svoju úlohu pri zabezpečovaní mierovej dohody na Ukrajine.

Rubio označil narušenie poľského vzdušného priestoru za nešťastné a nebezpečné

Rubio označil narušenie poľského vzdušného priestoru za nešťastné a nebezpečné

DNES - 5:48Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu označil narušenie poľského vzdušného priestoru počas útoku na Ukrajinu za „nešťastný a nebezpečný vývoj“ situácie.

Na krajne pravicový protest v centre Londýna prišlo vyše 100.000 osôb, došlo k stretom

Na krajne pravicový protest v centre Londýna prišlo vyše 100.000 osôb, došlo k stretom

DNES - 5:46Zahraničné

V sobotu došlo v centre Londýna k potýčkam medzi demonštrantami a políciou.

Vosveteit.sk
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USAPentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálničkaFunguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátaliVýskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikolPOZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce SlovákovNové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP