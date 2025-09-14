  • Články
Rubio označil narušenie poľského vzdušného priestoru za nešťastné a nebezpečné

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu označil narušenie poľského vzdušného priestoru počas útoku na Ukrajinu za „nešťastný a nebezpečný vývoj“ situácie.

Otázkou je, či drony cielene leteli práve do Poľska. Ak je to tak, ak nás k tomu dovedú dôkazy, potom to bude samozrejme... veľmi vážna eskalácia,“ povedal Rubio novinárom vo Washingtone.

Prezident USA Donald Trump vo štvrtok skonštatoval, že k údajnému vniknutiu ruských dronov do Poľska mohlo dôjsť „náhodou“, i keď incident v Európe vyvolal znepokojenie.

Poľský premiér Donald Tusk odmietol Trumpove tvrdenia, píše AFP. „Aj my by sme si priali, aby bol dronový útok na Poľsko len omylom. No nebol. A my to vieme,“ uviedol v piatok Tusk na sociálnej sieti X. Poľské úrady uviedli, že našli časti 17 dronov ruskej výroby, ktoré v stredu spadli na východe krajiny bez toho, aby niekoho zranili či spôsobili väčšie škody.

Šéf americkej diplomacie sa okrem toho vyjadril aj k utorkovému izraelskému útoku na katarskú metropolu Dauha. „Čo sa stalo, stalo sa. Samozrejme, neboli sme z toho nadšení, prezident z toho nebol nadšený,“ povedal Rubio pred odletom na návštevu Izraela.

Nezmení to povahu našich vzťahov s Izraelčanmi, ale budeme o tom musieť hovoriť – predovšetkým o tom, aký vplyv to má“ na snahy o prímerie, zhodnotil Rubio. „Musíme ísť ďalej a zistiť, čo bude ďalej, pretože na konci dňa, keď je po všetkom, stále existuje hnutie s názvom Hamas, ktoré je zlým hnutím,“ zdôraznil.

Izrael v utorok cielil na predstaviteľov Hamasu, ktorí sa v Katare zúčastňovali rozhovorov o novom návrhu prímeria v Pásme Gazy predloženom administratívou prezidenta Trumpa. Ten označil izraelský útok za poľutovaniahodný, kritizoval premiéra Benjamina Netanjahua a dodal, že Spojené štáty sa o ňom dozvedeli príliš neskoro na to, aby mu zabránili.

Americký rezort diplomacie pri príležitosti Rubiovej návštevy Izraela uviedlo len to, že minister bude s tamojšími predstaviteľmi diskutovať o „operačných cieľoch a prioritách“ a potvrdí „odhodlanie USA zabezpečiť izraelskú bezpečnosť“. Stretnúť sa plánuje aj s rodinami rukojemníkov.

Návšteva Rubia v Izraeli sa koná krátko pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN, kde viaceré západné krajiny plánujú uznať Palestínsky štát. Washington tento krok viackrát kritizoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
