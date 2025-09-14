Na krajne pravicový protest v centre Londýna prišlo vyše 100.000 osôb, došlo k stretom
- DNES - 5:46
V sobotu došlo v centre Londýna k potýčkam medzi demonštrantami a políciou.
Úrady zadržali najmenej deväť osôb po tom, čo násilne reagovali na snahy polície o udržanie poriadku počas rozsiahleho zhromaždenia organizovaného krajne pravicovým aktivistom Tommym Robinsonom a súbežných menších protidemonštrácií.
Od neskorého rána sa zhromažďovali davy ľudí zahalené do anglických a britských vlajok vo Westminsteri a jeho okolí. Na podujatie „Unite the Kingdom“ (Zjednoťte kráľovstvo) zavítalo viac ako 100.000 osôb a Stephen Yaxley-Lennon, známy pod pseudonymom Tommy Robinson, ho propagoval ako „najväčší festival slobody prejavu“. Na zhromaždeniach vystúpili predstavitelia krajnej pravice z celej Európy a Severnej Ameriky. „Tichá väčšina už nebude mlčať,“ povedal Robinson davu. „Dnes je začiatok kultúrnej revolúcie,“ zdôraznil.
Medzitým sa približne 5000 ľudí zúčastnilo aj na protidemonštrácii „Stand Up to Racism“ (Postavte sa proti rasizmu), pričom londýnska metropolitná polícia nasadila asi 1000 policajtov, aby udržala súperiace skupiny od seba.
Pochody boli zväčša pokojné, ale podvečer priaznivci hnutia „Unite the Kingdom“ začali hádzať predmety na protidemonštrantov a pokúšali sa dostať za bariéry, ktoré mali oddeľovať obe skupiny.
Policajti sa pokúšali udržať poriadok, pričom ich demonštranti napadli päsťami, kopali do nich a hádzali fľaše, uviedla metropolitná polícia. „Naďalej sme svedkami značnej agresie namierenej proti policajtom zo strany demonštrantov z „Unite the Kingdom,“ uviedla polícia na platforme X. Došlo preto k zadržaniu najmenej deviatich osôb, no polícia zdôraznila, že identifikovala viacero ďalších páchateľov, ktorí sa budú za svoje konanie zodpovedať.
Demonštrácie i protidemonštrácie sa v krajine konajú v čase rastúcej nevraživosti voči prisťahovalcom, zatiaľ čo v prieskumoch verejnej mienky vedie pravicová populistická strana Reform UK podporujúca brexit. Protestujúci sa častokrát zameriavajú na hotely, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl, píše AFP.
Štyridsaťdvaročný Robinson, ktorý v roku 2009 založil krajne pravicovú Anglickú obrannú ligu (EDL), bol opakovane odsúdený za narušenie verejného poriadku a pohŕdanie súdom. Obviňovaný je tiež z podnecovania rasovo motivovaných nepokojov, ktoré otriasli krajinou v roku 2024. Robinson tieto obvinenia popiera a vyhlasuje, že Británia je v súčasnosti nepriateľská voči slobode prejavu.
