  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.9.2025Meniny má Ctibor
20°Bratislava

Rumunsko: Do vzdušného priestoru krajiny vnikol zrejme ruský dron

  • DNES - 20:57
  • Bukurešť
Rumunsko: Do vzdušného priestoru krajiny vnikol zrejme ruský dron

Rumunské ministerstvo obrany v sobotu vyhlásilo, že došlo k narušeniu vzdušného priestoru krajiny pri ruskom dronovom útoku na infraštruktúru susednej Ukrajiny.

Bukurešť v sobotu večer vyslala dve stíhačky F-16, aby monitorovali situáciu po tom, čo bola „zaznamenaná prítomnosť dronu v národnom vzdušnom priestore“. Stíhačky monitorovali dron, kým „nezmizol z radaru“ pri jednej z pohraničných obcí, priblížilo ministerstvo. Bezpilotné lietadlo „neletelo nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“, uvádza sa v stanovisku. Úrady boli pripravené spustiť pátranie po „možných troskách“.

Podľa aktuálnych údajov dron prenikol na rumunské územie do hĺbky asi desať kilometrov a operoval vo vzdušnom priestore NATO približne 50 minút,“ napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X.

K incidentu došlo potom, čo Poľsko tento týždeň odsúdilo narušenie svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi a vyzvalo Moskvu, aby sa vyhla „ďalším provokáciám“.

Rumunsko zaznamenalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu niekoľko havárií dronov na svojom území.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ukrajina zasiahla dronom jeden z najväčších rafinérskych komplexov v Rusku

Ukrajina zasiahla dronom jeden z najväčších rafinérskych komplexov v Rusku

DNES - 20:21Zahraničné

Ukrajinský dron v sobotu zasiahol jednu z najväčších ruských ropných rafinérií, čo zapríčinilo požiar a menšie škody, uviedli ruskí predstavitelia.

Pre hrozbu prieniku dronov Poľsko nasadilo lietadlá; uzavrelo letisko v Lubline

Pre hrozbu prieniku dronov Poľsko nasadilo lietadlá; uzavrelo letisko v Lubline

DNES - 18:33Zahraničné

Poľské a spojenecké lietadlá boli v sobotu nasadené do „preventívnej“ operácie v poľskom vzdušnom priestore z dôvodu hrozby, ktorú predstavujú dronové útoky v susedných oblastiach Ukrajiny.

Trump je pripravený uvaliť sankcie na Rusko, ak bude dohoda v NATO

Trump je pripravený uvaliť sankcie na Rusko, ak bude dohoda v NATO

DNES - 13:56Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska.

Z mesta Gaza odišlo viac než 250.000 ľudí, uviedla izraelská armáda

Z mesta Gaza odišlo viac než 250.000 ľudí, uviedla izraelská armáda

DNES - 12:40Zahraničné

Z mesta Gaza odišlo v uplynulých dňoch viac než 250.000 ľudí, uviedla v sobotu izraelská armáda.

Vosveteit.sk
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USAPentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálničkaFunguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátaliVýskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikolPOZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce SlovákovNové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP