Ukrajina zasiahla dronom jeden z najväčších rafinérskych komplexov v Rusku
- DNES - 20:21
- Moskva
Ukrajinský dron v sobotu zasiahol jednu z najväčších ruských ropných rafinérií, čo zapríčinilo požiar a menšie škody, uviedli ruskí predstavitelia.
Ropný komplex patriaci spoločnosti Bashneft sa nachádza na okraji ruského mesta Ufa, približne 1400 kilometrov od frontovej línie na Ukrajine. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno dron, ktorý sa približuje k rafinérii a následne exploduje, píše AFP.
„Dnes sa stal závod spoločnosti Bashneft terčom teroristického útoku vykonaného prostredníctvom bezpilotných lietadiel,“ uviedol na platforme Telegram líder oblasti Baškirsko Radij Chabirov. Podľa jeho slov narazil jeden dron do podniku, zatiaľ čo druhý bol zostrelený.
„Nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam. Výrobné zariadenie utrpelo menšie škody a vypukol tam požiar, ktorý sa aktuálne hasí,“ dodal. K útoku sa prihlásila ukrajinská vojenská rozviedka GUR.
Kremeľ opísal v roku 2016 rafinérsky komplex Bashneft v meste Ufa ako „jeden z najväčších v krajine“. Tvrdil, že vyrába viac ako 150 druhov ropných produktov.
Kyjev sa snaží oslabiť schopnosť Moskvy financovať vyše trojročnú vojnu útokmi zacielenými na jej ropné a plynárenské objekty, ktoré sú kľúčovými zdrojmi pre jej štátny rozpočet.
Rumunsko: Do vzdušného priestoru krajiny vnikol zrejme ruský dron
Rumunské ministerstvo obrany v sobotu vyhlásilo, že došlo k narušeniu vzdušného priestoru krajiny pri ruskom dronovom útoku na infraštruktúru susednej Ukrajiny.
Pre hrozbu prieniku dronov Poľsko nasadilo lietadlá; uzavrelo letisko v Lubline
Poľské a spojenecké lietadlá boli v sobotu nasadené do „preventívnej“ operácie v poľskom vzdušnom priestore z dôvodu hrozby, ktorú predstavujú dronové útoky v susedných oblastiach Ukrajiny.
Trump je pripravený uvaliť sankcie na Rusko, ak bude dohoda v NATO
Americký prezident Donald Trump v sobotu informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska.
Z mesta Gaza odišlo viac než 250.000 ľudí, uviedla izraelská armáda
Z mesta Gaza odišlo v uplynulých dňoch viac než 250.000 ľudí, uviedla v sobotu izraelská armáda.