Pre hrozbu prieniku dronov Poľsko nasadilo lietadlá; uzavrelo letisko v Lubline
- DNES - 18:33
- Varšava
Poľské a spojenecké lietadlá boli v sobotu nasadené do „preventívnej“ operácie v poľskom vzdušnom priestore z dôvodu hrozby, ktorú predstavujú dronové útoky v susedných oblastiach Ukrajiny. Úrady zároveň uzavreli letisko v meste Lublin na východe krajiny, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.
Poplach prišiel po tom, ako v stredu do vzdušného priestoru Poľska vnikli viaceré drony, čo alianciu NATO prinútilo vyslať stíhačky, aby ich zostrelili. Tento incident opäť prispel k obavám z rozšírenia viac než tri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl v sobotu popoludní na sociálnej sieti X uviedlo, že pozemné systémy protivzdušnej obrany a prieskumu boli uvedené do zvýšenej pohotovosti. Zdôraznilo, že ide o preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť poľský vzdušný priestor a chrániť obyvateľstvo. Spresnilo, že hrozba súvisí s útokmi dronov v regiónoch Ukrajiny hraničiacich s Poľskom.
Aj poľský premiér Donald Tusk informoval, že „preventívne operácie“ sa v poľskom vzdušnom priestore začali pre hrozbu zo strany ruských dronov operujúcich nad prihraničnými oblasťami Ukrajiny, napísala AP.
Poľská agentúra pre riadenie leteckej prevádzky oznámila, že letisko v Lubline bolo pre civilnú dopravu uzavreté „z dôvodu vojenských leteckých aktivít“. Nešpecifikovala, ako dlho má toto opatrenie trvať. Hovorca letiska Piotr Jankowski však pre tlačovú agentúru PAP uviedol, že vzdušný priestor nad letiskom zostane uzavretý do 18.00 h SELČ.
Rusko v súvislosti s narušním poľského vzdušného priestoru deklarovalo, že na Poľsko necielilo. Bielorusko, ktoré je spojencom Ruska, informovalo, že Poľsko upovedomilo ešte pred tým, než drony prenikli do jeho vzdušného priestoru, a upozornilo aj Litvu. Pre agentúru BelTA to uviedol náčelník generálneho štábu bieloruských ozbrojených síl a námestník tamojšieho ministra obrany generálmajor Pavel Muravejka. Dodal však súčasne, že drony sa počas bojových operácií na Ukrajine odchýlili od kurzu, a preto narušili poľský vzdušný priestor - na rozdiel od tvrdení Poľska, že išlo o úmyselnú provokáciu zo strany Ruska. Rovnaké presvedčenie ako Poľsko v tejto súvislosti vyjadrili aj európski lídri, doplnila AP.
Trump je pripravený uvaliť sankcie na Rusko, ak bude dohoda v NATO
Americký prezident Donald Trump v sobotu informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska.
Z mesta Gaza odišlo viac než 250.000 ľudí, uviedla izraelská armáda
Z mesta Gaza odišlo v uplynulých dňoch viac než 250.000 ľudí, uviedla v sobotu izraelská armáda.
Sikorski obvinil predstaviteľov Ruska zo šírenia lží o dronoch v Poľsku
Poľský minister zahraničných vecí obvinil ruských predstaviteľov zo šírenia lží o nedávnom narušení vzdušného priestoru Poľska dronmi a naznačil, že sami prezentujú rôzne verzie tohto incidentu.
Pracovník ICE zastrelil muža, ktorý do agentov pri zatýkaní narazil autom
Pracovník Imigračného a colného úradu smrteľne postrelil muža, ktorý sa v piatok na predmestí amerického Chicaga snažil uniknúť zadržaniu tým, že do príslušníkov úradu narazil autom.