Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.9.2025Meniny má Ctibor
26°Bratislava

Vo Vysokých Tatrách zomrela horolezkyňa, svedkami pádu boli uviaznutí Slováci

  • DNES - 15:14
  • Poprad
Vo Vysokých Tatrách prišla o život 32-ročná poľská horolezkyňa. Svedkami jej približne 100-metrového pádu bola dvojica Slovákov, ktorá uviazla v oblasti Bachledovej štrbiny. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Muži vo veku 21 a 41 rokov požiadali HZS o pomoc v piatok (12. 9.) popoludní po tom, ako v hmle a silnom daždi stratili orientáciu a ďalej nedokázali pokračovať horolezeckým terénom. Počas prebiehajúcej záchrannej akcie dvojica opäť požiadala o pomoc, tentoraz však pre ženu, s ktorou po páde nebol žiaden kontakt.

Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky nemohla byť nasadená letecká technika. Záchranári HZS zo Starého Smokovca uviaznutú dvojicu po príchode zateplili. Pomocou lanovej techniky vyslobodili z exponovaného terénu 48-ročného spolulezca poľskej horolezkyne, ktorý po jej výpadku nebol schopný ďalej samostatne pokračovať,“ uvádzajú horskí záchranári, ktorí s trojicou pomocou istenia na krátkom lane prešli po tme exponovaným hrebeňom na Lomnický štít, kde prenocovali.

Lokalitu pádu v Medenej kotline medzitým dronom s termovíziou prehľadával príslušník HZS. Pátranie po žene nebolo úspešné a v nočných hodinách bolo prerušené.

V sobotu ráno horskí záchranári s trojicou zostúpili z Lomnického štíta. Keďže trojica nemala zranenia, pokračovala samostatne.

O súčinnosť pri pátraní po poľskej horolezkyni bola požiadaná vrtuľníková záchranná a zdravotná služba, ktorá pribrala na palubu záchranárov HZS. „Počas prieskumného letu bolo v Bachledovej štrbine lokalizované telo ženy, žiaľ, bez známok života,“ dodáva HZS s tým, že telesné pozostatky horolezkyne boli transportované do Starého Smokovca a odovzdané polícii.

Zdroj: Info.sk, TASR
