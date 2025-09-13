Pri páde malého lietadla v okrese Nové Zámky zomreli dve osoby
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.
Operátor tiesňovej linky 155 vyslal v sobotu pozemnú ambulanciu a záchranársky vrtuľník do obce Kamenný Most z dôvodu nahláseného pádu malého lietadla. „Lekár, žiaľ, musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb,“ priblížilo OS ZZS.
Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že sa na miesto presúvajú aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu. „Presné okolnosti, ako aj príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania,“ uviedla.
