  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.9.2025Meniny má Ctibor
25°Bratislava

Trump je pripravený uvaliť sankcie na Rusko, ak bude dohoda v NATO

  • DNES - 13:56
  • Washington
Trump je pripravený uvaliť sankcie na Rusko, ak bude dohoda v NATO

Americký prezident Donald Trump v sobotu informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska.

Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako. Trump to uviedol v sobotňajšom príspevku na svojej sieti Truth Social.

„Som pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, keď sa na tom dohodnú všetky členské štáty NATO a začnú konať rovnako, a keď všetky členské štáty NATO PRESTANÚ NAKUPOVAŤ ROPU OD RUSKA,“ napísal Trump.

Americký prezident tvrdí, že ho nákup ruskej ropy niektorými krajinami NATO šokoval.

Minister energetiky USA Chris Wright už v piatok vyzval Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.

Trump je podľa svojich slov presvedčený, že ak štáty Aliancie urobia, čo hovorí, vojna na Ukrajine sa rýchlo skončí. „Ak nie, len mrháte mojím časom a časom, energiou a peniazmi Spojených štátov,“ uviedol.

Okrem ukončenia nákupu ruskej ropy by Aliancia ako celok mala podľa Trumpa uvaliť aj clá vo výške 50 až 100 percent na tovar z Číny, ktoré by boli zrušené po skončení rusko-ukrajinského konfliktu. „Čína má silnú kontrolu a dokonca aj vplyv na Rusko, a tieto silné clá tento vplyv prelomia,“ dodal.

Prezident USA, ktorý sa od svojho návratu do Bieleho domu snaží konflikt ukončiť, v piatok v rozhovore pre stanicu Fox News vyhlásil, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť. Povedal, že s ním má dlhodobo dobrý vzťah, ale je frustrovaný z neschopnosti Putina ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorú ten rozpútal vo februári 2022.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z mesta Gaza odišlo viac než 250.000 ľudí, uviedla izraelská armáda

Z mesta Gaza odišlo viac než 250.000 ľudí, uviedla izraelská armáda

DNES - 12:40Zahraničné

Z mesta Gaza odišlo v uplynulých dňoch viac než 250.000 ľudí, uviedla v sobotu izraelská armáda.

Sikorski obvinil predstaviteľov Ruska zo šírenia lží o dronoch v Poľsku

Sikorski obvinil predstaviteľov Ruska zo šírenia lží o dronoch v Poľsku

DNES - 11:43Zahraničné

Poľský minister zahraničných vecí obvinil ruských predstaviteľov zo šírenia lží o nedávnom narušení vzdušného priestoru Poľska dronmi a naznačil, že sami prezentujú rôzne verzie tohto incidentu.

Pracovník ICE zastrelil muža, ktorý do agentov pri zatýkaní narazil autom

Pracovník ICE zastrelil muža, ktorý do agentov pri zatýkaní narazil autom

DNES - 5:56Zahraničné

Pracovník Imigračného a colného úradu smrteľne postrelil muža, ktorý sa v piatok na predmestí amerického Chicaga snažil uniknúť zadržaniu tým, že do príslušníkov úradu narazil autom.

USA prisľúbili brániť územie NATO a odsúdili ruské narušenie poľského priestoru

USA prisľúbili brániť územie NATO a odsúdili ruské narušenie poľského priestoru

DNES - 5:35Zahraničné

Spojené štáty v piatok oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že budú brániť „každý centimeter“ územia NATO.

Vosveteit.sk
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátaliVýskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikolPOZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce SlovákovNové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP