Na západe a severozápade Slovenska hrozia povodne, platia výstrahy

Na západe a severozápade Slovenska hrozia povodne, platia výstrahy

Vo viacerých okresoch západného a severozápadného Slovenska hrozia povodne.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Platia predbežne až do pondelka 15. septembra.

Vzhľadom na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ dodal SHMÚ. S tým, že vývoj hydrologickej situácie budú priebežne aktualizovať.

Výstrahy sú vydané pre región stredného Považia (Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča), horného Považia a Liptova (Žilina-sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina-Rajčanka, Čadca a Kysucké Nové Mesto). V Trenčianskom kraji platia pre okresy Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Myjava. Na západe krajiny treba rátať s povodňami v okresoch Senica a Pezinok.

Zdroj: Info.sk, TASR
