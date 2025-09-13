Z mesta Gaza odišlo viac než 250.000 ľudí, uviedla izraelská armáda
- DNES - 12:40
- Gaza/Tel Aviv
Z mesta Gaza odišlo v uplynulých dňoch viac než 250.000 ľudí, uviedla v sobotu izraelská armáda.
V meste a jeho okolí podľa predchádzajúcich odhadov OSN žilo približne milión Palestínčanov. Armáda ich vyzýva, aby sa pred jej plánovanou ofenzívou evakuovali do južnejších oblastí palestínskej enklávy, píše agentúra AFP.
„Podľa odhadov izraelskej armády viac ako štvrť milióna obyvateľov mesta Gaza odišlo pre vlastnú bezpečnosť,“ uviedol na sieti X jej hovorca pre arabské publikum Avichaj Adrai.
AFP upozornila, že vzhľadom na obmedzenia médií v Pásme Gazy a ťažkosti s prístupom do mnohých tamojších oblastí nie je schopná nezávisle overiť informácie poskytnuté armádou ani počty obetí, ktoré uvádza palestínska civilná obrana.
Izraelské ozbrojené sily začiatkom tohto týždňa nariadili okamžitú evakuáciu celého mesta Gaza. Urobili tak vôbec prvýkrát pred jeho plánovaným obsadením, keďže predchádzajúce evakuačné príkazy sa týkali len konkrétnych budov a ich okolia. V sobotu takto zhodili letáky vyzývajúce na odchod obyvateľov západných častí Gazy.
Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila, keďže podľa nich môže ďalej zhoršiť už tak katastrofickú humanitárnu situáciu.
Izrael dosiaľ začiatok rozsiahlej ofenzívy verejne neoznámil, armáda však už niekoľko týždňov vedie intenzívnejšie útoky a operácie v oblasti v snahe zvýšiť tlak na militantné hnutie Hamas. Zameriava sa predovšetkým na výškové budovy, ktoré podľa nej využívajú militanti.
Gazské úrady aj v sobotu hlásili izraelské nálety, ktoré podľa nej zabili päť ľudí. Piatkové útoky zase podľa civilnej obrany pripravili o život najmenej 50 osôb na celom palestínskom území.
