  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.9.2025Meniny má Ctibor
24°Bratislava

Polícia obvinila mladíka, ktorý chcel v Krompachoch okradnúť dôchodkyňu

  • DNES - 12:31
  • Krompachy
Polícia obvinila mladíka, ktorý chcel v Krompachoch okradnúť dôchodkyňu

Polícia obvinila zo zločinu lúpeže 17-ročného mladíka, ktorý chcel v Krompachoch okradnúť dôchodkyňu.

Skončil vo vyšetrovacej väzbe. Informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

V stredu (10. 9.) popoludní chcela 79-ročná žena otvoriť vstupné dvere a vojsť do jedného z bytových domov. Odzadu k nej však pristúpil neznámy mladý muž, ktorý ju prudko strčil, následkom čoho spadla na zem do kríkov.

Mladík sa jej snažil ukradnúť peňaženku. „Nepodarilo sa mu to, pretože v tom čase z bytového domu vyšiel muž, ktorý neznámeho odtiahol od pani, s ktorou o peňaženku v taške zápasili,“ spresnila Ivanová s tým, že mladík sa mužovi vytrhol a začal utekať. Kabelku neodcudzil, no žene spôsobil povrchové poranenia.

Policajti aj na základe popisu osoby mladistvého našli. V prípade dokázania viny hrozí pri uvedenom skutku na chránenej osobe trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. „Mladistvej osobe sa trest znižuje na polovicu,“ pripomenula.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na západe a severozápade Slovenska hrozia povodne, platia výstrahy

Na západe a severozápade Slovenska hrozia povodne, platia výstrahy

DNES - 13:14Domáce

Vo viacerých okresoch západného a severozápadného Slovenska hrozia povodne.

Policajní odborári zvolávajú na stredu zhromaždenie za valorizáciu platov

Policajní odborári zvolávajú na stredu zhromaždenie za valorizáciu platov

DNES - 11:13Domáce

Policajní odborári zvolávajú na stredu 17. septembra zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov policajtov.

ZaMED: Najväčšou chybou pri poskytovaní prvej pomoci je neurobiť nič

ZaMED: Najväčšou chybou pri poskytovaní prvej pomoci je neurobiť nič

DNES - 9:21Domáce

Najväčšou chybou pri poskytovaní prvej pomoci je neurobiť nič. Niekoho to môže stáť život. .

Šutaj Eštok chce v rámci EÚ iniciovať spoločný postup pri digitálnych podvodoch

Šutaj Eštok chce v rámci EÚ iniciovať spoločný postup pri digitálnych podvodoch

VČERA - 19:48Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) chce iniciovať spoločný postup na úrovni Európskej únie na lepšiu ochranu ľudí pred digitálnymi podvodmi.

Vosveteit.sk
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátaliVýskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikolPOZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce SlovákovNové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP