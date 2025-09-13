Polícia obvinila mladíka, ktorý chcel v Krompachoch okradnúť dôchodkyňu
Polícia obvinila zo zločinu lúpeže 17-ročného mladíka, ktorý chcel v Krompachoch okradnúť dôchodkyňu.
Skončil vo vyšetrovacej väzbe. Informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
V stredu (10. 9.) popoludní chcela 79-ročná žena otvoriť vstupné dvere a vojsť do jedného z bytových domov. Odzadu k nej však pristúpil neznámy mladý muž, ktorý ju prudko strčil, následkom čoho spadla na zem do kríkov.
Mladík sa jej snažil ukradnúť peňaženku. „Nepodarilo sa mu to, pretože v tom čase z bytového domu vyšiel muž, ktorý neznámeho odtiahol od pani, s ktorou o peňaženku v taške zápasili,“ spresnila Ivanová s tým, že mladík sa mužovi vytrhol a začal utekať. Kabelku neodcudzil, no žene spôsobil povrchové poranenia.
Policajti aj na základe popisu osoby mladistvého našli. V prípade dokázania viny hrozí pri uvedenom skutku na chránenej osobe trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. „Mladistvej osobe sa trest znižuje na polovicu,“ pripomenula.
