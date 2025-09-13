  • Články
Popredný český výrobca lokomotív prepúšťa, vlaky idú pre Green Deal do šrotu

  • DNES - 12:31
  • Praha
Nákladná železničná doprava v Európe prechádza hlbokou krízou a výnimkou nie je ani Česko.

Zatiaľ čo ceny pohonných látok pre kamióny atakujú niekoľkoročné minimá, vysoká cena trakčnej elektriny zráža konkurencieschopnosť nákladných železničných dopravcov na dno. Zákazky na prepravu sa preto čoraz viac presúvajú zo železnice na cesty a firmy podnikajúce v železničnej preprave preto pociťujú nepríjemné dôsledky. Informoval o tom server E15.cz.

Problémy má aj popredný český výrobca nákladných lokomotív CZ Loko. V minulých rokoch jeho stroje objednávali vo veľkom dopravcovia naprieč Európou, v súčasnosti však na podnik dolieha zložitá situácia, v akej sa nachádza celé odvetvie. Okrem iného aj preto, že ČD Cargo, nákladná divízia Českých dráh, musí pre stratu zákaziek časť vlastných lokomotív a vozňov predávať či šrotovať. Nákupy nových strojov preto brzdí rovnako ako tempo, akým má dostávať už zakontrahované lokomotívy. Podobne postupujú aj ďalší nákladní dopravcovia v Česku aj zahraničí, kam CZ Loko predáva.

Prepúšťame nižšie desiatky zamestnancov, nanajvýš však 50, najmä v oblasti výroby. Situácia na európskom trhu sa určite prejaví na našom obrate v budúcich rokoch, môže sa znížiť o 20 až 30 %,“ povedal zakladateľ firmy Josef Bárta. Podnik zamestnáva asi 600 ľudí.

Kríza v nákladnej železničnej doprave vyplýva z reštrukturalizácie priemyslu v Európskej únii. Zatvárajú sa bane aj železiarne ako Liberty, kde dominovala vlaková doprava. Pevne verím, že si Európa uvedomí, že nákladná železnica je jej budúcnosť a pohľad na ňu zmení,“ dodal Bárta.

Na brzdu výrazne šliape aj vedenie zmieneného ČD Cargo. Len tento rok má v jeho radoch skončiť viac než tisícka pracovníkov, teda asi každý piaty. Ešte razantnejšie, zhruba o štvrtinu, zmenšuje vlastnú flotilu. Z minuloročných 21.000 nákladných vozňov by čoskoro malo byť 15.000 až 16.000. Niektoré lokomotívy aj vozne dopravca predáva, väčšinu však vzhľadom na nadbytočné kapacity šrotuje.

V rokoch 2022 až 2024 sme prišli o 10 miliónov ton nákladov. Nevzala nám ich konkurencia, náš trhový podiel je rovnaký, dokonca mierne rastie, ale objem tovarov jednoducho chýba,“ konštatoval generálny riaditeľ ČD Cargo Tomáš Tóth.

Zatiaľ čo v roku 2022 dopravca prepravil asi 60 miliónov ton nákladov, vlani to bolo 50 miliónov. Vzhľadom na pokračujúci prepad európskeho priemyslu a pochmúrne vyhliadky oceliarstva, chemického priemyslu a ďalších odvetví sa zhruba v roku 2027 pripravuje na možnosť poklesu objemu trhu na 40 miliónov ton.

V problémoch sa ocitajú dopravcovia naprieč celým trhom. „Prepúšťa nemecké DB Cargo, poľské PKP Cargo, švajčiarske SBB Cargo aj dopravcovia na Slovensku. Štátom ovládaní dopravcovia to majú zložitejšie, musia sa vysporiadať s politickými vplyvmi aj so silnejšími odbormi. Green Deal ekologickej železnici paradoxne uškodil, a to v dôsledku povoleniek EU ETS 1. Ako povedal prezident českého Združenia železničných nákladných dopravcov ŽESNAD Oldřich Sládek, trakčná elektrina zdražela od roku 2021 o viac než 70 %.

Zdroj: Info.sk, TASR
