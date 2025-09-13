Hlas-SD trvá na tom, aby v roku 2026 nevzrástli príjmy poslancov a ministrov
- DNES - 12:01
- Bratislava
Koaličná strana Hlas-SD trvá na tom, aby v roku 2026 nevzrástli príjmy poslancov a ani príjmy ministrov, ktoré sú od nich odvodené.
Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý to považuje za gesto solidarity s občanmi. Zvýšenie platov je pre neho neprijateľné a nepripustí ho.
„Je neprijateľné a nepripustím, aby platy vrcholových politikov a štátnych manažérov na budúci rok vzrástli. Sme predsa sociálni demokrati a odmietame sa pozerať na to, ako sa politikom ich vlastná životná úroveň zvyšuje, zatiaľ čo ľudia sa musia uskromniť, politici musia ísť jasným príkladom,“ povedal Šutaj Eštok. Doplnil, že túto požiadavku už niekoľkokrát zopakoval svojim koaličným partnerom.
Platy musia byť podľa neho dotknuté aj zvýšenými daňami. Tvrdí, že toto opatrenie štát nič nestojí a prinesie symbolickú úsporu. „Tu však primárne nejde o peniaze, ale o jasný signál politikov, že si žiadnymi fintami nebudú zvyšovať svoj príjem v čase, keď sa veľké skupiny ľudí musia pre spoločný prospech celého Slovenska dočasne uskromniť,“ podotkol predseda Hlasu. Považuje to aj za odkaz, že si všetci vo vládnej koalícii uvedomujú situáciu v krajine.
Popredný český výrobca lokomotív prepúšťa, vlaky idú pre Green Deal do šrotu
Nákladná železničná doprava v Európe prechádza hlbokou krízou a výnimkou nie je ani Česko.
Prieskum: Vyšší plat je u pracovníkov stále hlavnou motiváciou na zmenu práce
Zvýšenie platu pre zamestnancov je hlavnou motiváciou na zmenu práce, avšak desať percent už v súčasnosti nestačí.
Ekonóm: Tretí balík konsolidácie nebude stačiť, dlh pod 60 % HDP neudržíme
Tretí balík konsolidácie má priniesť 22 opatrení, pričom podľa Ministerstva financií SR by mal štátu ušetriť 2,7 miliardy eur.
ZMOS nesúhlasí s predstavenými konsolidačnými opatreniami na budúci rok
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta vládou predstavené konsolidačné opatrenia na rok 2026.