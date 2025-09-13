  • Články
Sikorski obvinil predstaviteľov Ruska zo šírenia lží o dronoch v Poľsku

  • DNES - 11:43
  • Varšava
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v sobotu obvinil ruských predstaviteľov zo šírenia lží o nedávnom narušení vzdušného priestoru Poľska dronmi a naznačil, že sami prezentujú rôzne verzie tohto incidentu.

Poľsko v stredu s pomocou spojencov v NATO zostrelilo drony, ktoré počas ruského útoku na Ukrajinu prenikli do jeho vzdušného priestoru. Varšava tvrdí, že išlo o ruské drony, a narušenie považuje za úmyselné, keďže k nemu došlo najmenej 19-krát.

Chargé d'affaires ruského veľvyslanectva v Poľsku spočiatku tvrdil, že drony pochádzali z Ukrajiny, teda že neboli ruské. Ruské ministerstvo obrany následne uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku.

Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia na piatkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN, ktoré sa konalo mimoriadne na žiadosť Varšavy, trval na tom, že drony používané pri ruských útokoch na Ukrajinu majú maximálny dolet 700 kilometrov, a preto podľa neho bolo nemožné, aby sa dostali do poľského vzdušného priestoru.

Ruská vláda tvrdí, že ruské drony narušili poľský vzdušný priestor omylom, zatiaľ čo ruský veľvyslanec pri OSN hovorí, že je fyzicky nemožné, aby ruské drony dosiahli Poľsko. Ktorej ruskej lži máme veriť?“ reagoval šéf poľskej diplomacie vo svojom príspevku na X.

Výrok, že k prieniku bezpilotných lietadiel došlo omylom, vyslovil vo štvrtok aj americký prezident Donald Trump. Veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová sa následne na zasadnutí rady podľa Reuters zrejme pokúsila upokojiť spojencov vyhlásením, že Spojené štáty budú „brániť každý centimeter územia“ Severoatlantickej aliancie.

Sheaová poznamenala, že Rusko zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny odvtedy, čo sa Trump stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške v rámci svojho úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine.

Tieto kroky, ku ktorým sa teraz pridalo aj narušenie vzdušného priestoru amerického spojenca – či už bolo úmyselné alebo nie – svedčia o nesmiernom pohŕdaní úprimnými snahami Spojených štátov o ukončenie tohto konfliktu,“ uviedla veľvyslankyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
