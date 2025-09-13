Policajní odborári zvolávajú na stredu zhromaždenie za valorizáciu platov
Policajní odborári zvolávajú na stredu 17. septembra zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov policajtov.
Rozhodla o tom rozhodla Rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície (OZP) v SR na piatkovom (12. 9.) zasadnutí. Zhromaždenie sa uskutoční o 10.00 h pred budovou parlamentu v Bratislave. Odborári o tom informovali na sociálnej sieti. Apelujú na vládu, aby rešpektovala dohody, ktoré boli dosiahnuté pri rokovaniach.
Objasnili, že impulzom na tento krok bolo vyhlásenie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe. „Platové podmienky policajtov nemožno dlhodobo odkladať. Príslušníci Policajného zboru nemali valorizované platy už tri roky po sebe, hoci aj predstavitelia Ministerstva vnútra SR opakovane uznávajú kritickosť situácie a potrebu prijatia novej platovej tabuľky alebo aspoň základnej valorizácie,“ argumentovali.
Odsúdili aj postup vlády smerujúci k nerešpektovaniu „de facto“ ukončeného kolektívneho vyjednávania. „Rada zároveň žiada vládu a parlament, aby nebrali odborom možnosť kolektívne vyjednávať. Toto právo vyjednať lepšie podmienky formou kolektívnej zmluvy by malo byť zakotvené aj priamo do zákona o štátnom rozpočte na rok 2026,“ uviedli.
