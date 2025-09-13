  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.9.2025Meniny má Ctibor
21°Bratislava

Policajní odborári zvolávajú na stredu zhromaždenie za valorizáciu platov

  • DNES - 11:13
  • Bratislava
Policajní odborári zvolávajú na stredu zhromaždenie za valorizáciu platov

Policajní odborári zvolávajú na stredu 17. septembra zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov policajtov.

Rozhodla o tom rozhodla Rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície (OZP) v SR na piatkovom (12. 9.) zasadnutí. Zhromaždenie sa uskutoční o 10.00 h pred budovou parlamentu v Bratislave. Odborári o tom informovali na sociálnej sieti. Apelujú na vládu, aby rešpektovala dohody, ktoré boli dosiahnuté pri rokovaniach.

Objasnili, že impulzom na tento krok bolo vyhlásenie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe. „Platové podmienky policajtov nemožno dlhodobo odkladať. Príslušníci Policajného zboru nemali valorizované platy už tri roky po sebe, hoci aj predstavitelia Ministerstva vnútra SR opakovane uznávajú kritickosť situácie a potrebu prijatia novej platovej tabuľky alebo aspoň základnej valorizácie,“ argumentovali.

Odsúdili aj postup vlády smerujúci k nerešpektovaniu „de facto“ ukončeného kolektívneho vyjednávania. „Rada zároveň žiada vládu a parlament, aby nebrali odborom možnosť kolektívne vyjednávať. Toto právo vyjednať lepšie podmienky formou kolektívnej zmluvy by malo byť zakotvené aj priamo do zákona o štátnom rozpočte na rok 2026,“ uviedli.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ZaMED: Najväčšou chybou pri poskytovaní prvej pomoci je neurobiť nič

ZaMED: Najväčšou chybou pri poskytovaní prvej pomoci je neurobiť nič

DNES - 9:21Domáce

Najväčšou chybou pri poskytovaní prvej pomoci je neurobiť nič. Niekoho to môže stáť život. .

Šutaj Eštok chce v rámci EÚ iniciovať spoločný postup pri digitálnych podvodoch

Šutaj Eštok chce v rámci EÚ iniciovať spoločný postup pri digitálnych podvodoch

VČERA - 19:48Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) chce iniciovať spoločný postup na úrovni Európskej únie na lepšiu ochranu ľudí pred digitálnymi podvodmi.

Karas vyčíta vláde, že nevie zabezpečiť účinné postihovanie krádeží v obchodoch

Karas vyčíta vláde, že nevie zabezpečiť účinné postihovanie krádeží v obchodoch

VČERA - 15:36Domáce

Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas vyčíta vláde, že ani rok po prijatí novely Trestného zákona nedokáže zabezpečiť účinné postihovanie krádeží v obchodoch.

SaS: Vyjadrenia ministrov o krádežiach sú výsmechom občanom a priznaním zlyhania

SaS: Vyjadrenia ministrov o krádežiach sú výsmechom občanom a priznaním zlyhania

VČERA - 13:19Domáce

Opozičná SaS odmieta tvrdenia, že by väčší počet krádeží nesúvisel s novelou trestných kódexov.

Vosveteit.sk
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikolPOZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce SlovákovNové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP