Prieskum: Vyšší plat je u pracovníkov stále hlavnou motiváciou na zmenu práce
- DNES - 10:24
- Bratislava
Zvýšenie platu pre zamestnancov je hlavnou motiváciou na zmenu práce, avšak desať percent už v súčasnosti nestačí.
Takmer dve tretiny by odišli zo svojho zamestnania, ak by dostali pracovnú ponuku s vyšším platom o 20 % až 30 %. Na druhej strane, šesť percent by z finančných dôvodov nikdy neuvažovalo o odchode. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu JobsIndex od spoločnosti Alma Career Slovakia, ktorý sa realizoval na vzorke 1009 zamestnancov na Slovensku.
„Väčšina zamestnancov považuje lepšie finančné ohodnotenie za rozhodujúci faktor pri posudzovaní nových pracovných ponúk. V čase, keď je nezamestnanosť nízka a pracovný trh ostáva napätý, sú tieto čísla signálom pre zamestnávateľov, aby venovali pozornosť mzdovej politike a aj celkovému balíku benefitov,“ uviedla spoločnosť.
Z prieskumu vyplynulo, že takmer tretina ľudí je pripravená odísť zo súčasnej práce v prípade lepšej ponuky. Novým možnostiam je otvorených 24 % zamestnancov. O zmene práce by uvažovalo 16 % pracujúcich aj vtedy, ak by bola nová pracovná ponuka porovnateľná s tou súčasnou. Celkovo však iba 15 % respondentov vie, čo by robili, ak by zo súčasného zamestnania odišli.
„Výsledky potvrdzujú, že práve plat zostáva pre zamestnancov najväčšou motiváciou pri rozhodovaní o zmene práce. Zároveň však vidíme, že časť ľudí je pripravená uvažovať aj o ponukách, ktoré finančne neprevyšujú ich aktuálne zamestnanie, čo môže súvisieť s pracovnými podmienkami alebo kariérnym rastom. Dáta tak ukazujú, že zamestnávatelia by mali pri udržiavaní svojich ľudí zohľadniť nielen konkurencieschopné mzdové podmienky, ale aj ďalšie faktory, ktoré môžu motivovať k odchodu alebo, naopak, k dlhodobej lojalite,“ doplnila spoločnosť.
Najviac pripravení zmeniť svoje zamestnanie sú mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov, celkovo 41 % z nich by odišlo, ak by dostali lepšiu ponuku. Najnižšiu ochotu na odchod z práce majú pracovníci s dlhšou praxou a staršie vekové skupiny. Nadpriemerne otvorené zmenám sú podľa spoločnosti aj osoby pracujúce na základných manuálnych pozíciách bez vyššej kvalifikácie. Výrazne slabšia tendencia k zmene práce je medzi zamestnancami v školstve a zdravotníctve.
