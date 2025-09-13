  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.9.2025Meniny má Ctibor
21°Bratislava

Prieskum: Vyšší plat je u pracovníkov stále hlavnou motiváciou na zmenu práce

  • DNES - 10:24
  • Bratislava
Prieskum: Vyšší plat je u pracovníkov stále hlavnou motiváciou na zmenu práce

Zvýšenie platu pre zamestnancov je hlavnou motiváciou na zmenu práce, avšak desať percent už v súčasnosti nestačí.

Takmer dve tretiny by odišli zo svojho zamestnania, ak by dostali pracovnú ponuku s vyšším platom o 20 % až 30 %. Na druhej strane, šesť percent by z finančných dôvodov nikdy neuvažovalo o odchode. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu JobsIndex od spoločnosti Alma Career Slovakia, ktorý sa realizoval na vzorke 1009 zamestnancov na Slovensku.

Väčšina zamestnancov považuje lepšie finančné ohodnotenie za rozhodujúci faktor pri posudzovaní nových pracovných ponúk. V čase, keď je nezamestnanosť nízka a pracovný trh ostáva napätý, sú tieto čísla signálom pre zamestnávateľov, aby venovali pozornosť mzdovej politike a aj celkovému balíku benefitov,“ uviedla spoločnosť.

Z prieskumu vyplynulo, že takmer tretina ľudí je pripravená odísť zo súčasnej práce v prípade lepšej ponuky. Novým možnostiam je otvorených 24 % zamestnancov. O zmene práce by uvažovalo 16 % pracujúcich aj vtedy, ak by bola nová pracovná ponuka porovnateľná s tou súčasnou. Celkovo však iba 15 % respondentov vie, čo by robili, ak by zo súčasného zamestnania odišli.

Výsledky potvrdzujú, že práve plat zostáva pre zamestnancov najväčšou motiváciou pri rozhodovaní o zmene práce. Zároveň však vidíme, že časť ľudí je pripravená uvažovať aj o ponukách, ktoré finančne neprevyšujú ich aktuálne zamestnanie, čo môže súvisieť s pracovnými podmienkami alebo kariérnym rastom. Dáta tak ukazujú, že zamestnávatelia by mali pri udržiavaní svojich ľudí zohľadniť nielen konkurencieschopné mzdové podmienky, ale aj ďalšie faktory, ktoré môžu motivovať k odchodu alebo, naopak, k dlhodobej lojalite,“ doplnila spoločnosť.

Najviac pripravení zmeniť svoje zamestnanie sú mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov, celkovo 41 % z nich by odišlo, ak by dostali lepšiu ponuku. Najnižšiu ochotu na odchod z práce majú pracovníci s dlhšou praxou a staršie vekové skupiny. Nadpriemerne otvorené zmenám sú podľa spoločnosti aj osoby pracujúce na základných manuálnych pozíciách bez vyššej kvalifikácie. Výrazne slabšia tendencia k zmene práce je medzi zamestnancami v školstve a zdravotníctve.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ekonóm: Tretí balík konsolidácie nebude stačiť, dlh pod 60 % HDP neudržíme

Ekonóm: Tretí balík konsolidácie nebude stačiť, dlh pod 60 % HDP neudržíme

DNES - 9:32Ekonomické

Tretí balík konsolidácie má priniesť 22 opatrení, pričom podľa Ministerstva financií SR by mal štátu ušetriť 2,7 miliardy eur.

ZMOS nesúhlasí s predstavenými konsolidačnými opatreniami na budúci rok

ZMOS nesúhlasí s predstavenými konsolidačnými opatreniami na budúci rok

VČERA - 18:55Ekonomické

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmieta vládou predstavené konsolidačné opatrenia na rok 2026.

Kresťanská únia: Vláda hodila konsolidačné opatrenia opäť na plecia rodín a podnikateľov

Kresťanská únia: Vláda hodila konsolidačné opatrenia opäť na plecia rodín a podnikateľov

VČERA - 18:53Ekonomické

Vláda predstavené konsolidačné opatrenia na budúci rok opäť dáva na plecia podnikateľov, rodín a samospráv.

Elvira Nabiullinová: Ruská ekonomika sa spomaľuje

Elvira Nabiullinová: Ruská ekonomika sa spomaľuje

VČERA - 17:48Ekonomické

Ruská ekonomika sa rýchlo ochladzuje, čo vyvoláva obavy, že by mohla smerovať k recesii alebo stagnácii po dvoch rokoch silného rastu, keď Moskva zvýšila výdavky na financovanie vojny na Ukrajine.

Vosveteit.sk
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikolPOZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce SlovákovNové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP