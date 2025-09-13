  • Články
Pracovník ICE zastrelil muža, ktorý do agentov pri zatýkaní narazil autom

Pracovník Imigračného a colného úradu (ICE) smrteľne postrelil muža, ktorý sa v piatok na predmestí amerického Chicaga snažil uniknúť zadržaniu tým, že do príslušníkov úradu narazil autom. O incidente informoval samotný úrad, píše TASR podľa správ agentúry AP a televízie NBC News.

ICE vo svojom vyhlásení uviedol, že zadržaný muž kládol odpor a svojím vozidlom sa snažil naraziť do agentov úradu, pričom jedného z nich následne ťahal za sebou. „V obave o svoj život pracovník úradu vystrelil zo svojej zbrane a zasiahol podozrivého,“ uviedol úrad.

Zranený policajt aj postrelený muž boli následne prevezení do nemocnice. Muž bol v nemocnici vyhlásený za mŕtveho. Policajt utrpel ťažké zranenia a je v stabilizovanom stave.

Hovorca úradu uviedol, že pracovníci v piatok ráno vykonávali kontrolu vozidiel v rámci „cielenej policajnej akcie“.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti identifikovalo zastreleného muža ako Silveria Villegasa-Gonzaleza. Vo svojom vyhlásení rezort uviedol, že bol „cieľom policajnej akcie“ a že do Spojených štátov prišiel „v neznámom čase a dátume“. Muž mal zároveň mať záznam o viacerých „bezohľadných jazdách autom“.

Hovorkyňa ministerstva Tricia McLaughlinová vyhlásila, že „virálne videá na sociálnych sieťach a aktivisti povzbudzujúci nelegálnych prisťahovalcov, aby kládli odpor orgánom činným v trestnom konaní“, zvýšili riziko práce príslušníkov ICE.

Demokratický guvernér štátu Illinois J.B. Pritzker v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že bol informovaný o danom prípade. „Situácia sa vyvíja a obyvatelia štátu Illinois si zaslúžia úplné a faktické vysvetlenie toho, čo sa dnes stalo, aby bola zabezpečená transparentnosť a vyvodenie zodpovednosti,“ napísal.

Miestni zákonodarcovia a zástancovia práv imigrantov zorganizovali v piatok popoludní v reakcii na tento incident tlačovú konferenciu. „Táto správa nás hlboko zasiahla, pretože sme boli svedkami toho, ako ICE v štáte Illinois zintenzívnil rasové profilovanie a protiústavné zásahy, a tieto taktiky viedli k smrti jedného z členov našej komunity,“ uviedla demokratická poslankyňa Norma Hernandezová.

K tragickej smrti Villegasa-Gonzaleza došlo po tom, čo začiatkom týždňa ICE spustil svoju kampaň na prísnejšie presadzovanie imigračných zákonov v celom štáte Illinois, so zameraním najmä na Chicago.

Zdroj: Info.sk, TASR
USA prisľúbili brániť územie NATO a odsúdili ruské narušenie poľského priestoru

USA prisľúbili brániť územie NATO a odsúdili ruské narušenie poľského priestoru

DNES - 5:35Zahraničné

Spojené štáty v piatok oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že budú brániť „každý centimeter“ územia NATO.

Berlín, Londýn a Paríž vyzývajú na zastavenie ofenzívy v meste Gaza

Berlín, Londýn a Paríž vyzývajú na zastavenie ofenzívy v meste Gaza

DNES - 5:34Zahraničné

Nemecko, Británia a Francúzsko v piatok vyzvali na „okamžité“ zastavenie izraelskej ofenzívy v meste Gaza a odsúdili tohtotýždňové izraelské útoky na Katar.

Nepál: Prezident vymenoval za premiérku expredsedníčku najvyššieho súdu Kárkíovú

Nepál: Prezident vymenoval za premiérku expredsedníčku najvyššieho súdu Kárkíovú

VČERA - 22:08Zahraničné

Nepálsky prezident Rám Čandra Páudel v piatok vymenoval do funkcie dočasnej premiérky niekdajšiu predsedníčku najvyššieho súdu Sušílu Kárkíovú.

Kosiniak-Kamysz: Rusko mohlo vzdušný priestor narušiť viackrát, ako sa uvádzalo

Kosiniak-Kamysz: Rusko mohlo vzdušný priestor narušiť viackrát, ako sa uvádzalo

VČERA - 21:14Zahraničné

Počet stredajších narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mohol byť ešte vyšší, ako sa pôvodne uvádzalo.

