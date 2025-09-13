Pracovník ICE zastrelil muža, ktorý do agentov pri zatýkaní narazil autom
- DNES - 5:56
- Chicago
Pracovník Imigračného a colného úradu (ICE) smrteľne postrelil muža, ktorý sa v piatok na predmestí amerického Chicaga snažil uniknúť zadržaniu tým, že do príslušníkov úradu narazil autom. O incidente informoval samotný úrad, píše TASR podľa správ agentúry AP a televízie NBC News.
ICE vo svojom vyhlásení uviedol, že zadržaný muž kládol odpor a svojím vozidlom sa snažil naraziť do agentov úradu, pričom jedného z nich následne ťahal za sebou. „V obave o svoj život pracovník úradu vystrelil zo svojej zbrane a zasiahol podozrivého,“ uviedol úrad.
Zranený policajt aj postrelený muž boli následne prevezení do nemocnice. Muž bol v nemocnici vyhlásený za mŕtveho. Policajt utrpel ťažké zranenia a je v stabilizovanom stave.
Hovorca úradu uviedol, že pracovníci v piatok ráno vykonávali kontrolu vozidiel v rámci „cielenej policajnej akcie“.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti identifikovalo zastreleného muža ako Silveria Villegasa-Gonzaleza. Vo svojom vyhlásení rezort uviedol, že bol „cieľom policajnej akcie“ a že do Spojených štátov prišiel „v neznámom čase a dátume“. Muž mal zároveň mať záznam o viacerých „bezohľadných jazdách autom“.
Hovorkyňa ministerstva Tricia McLaughlinová vyhlásila, že „virálne videá na sociálnych sieťach a aktivisti povzbudzujúci nelegálnych prisťahovalcov, aby kládli odpor orgánom činným v trestnom konaní“, zvýšili riziko práce príslušníkov ICE.
Demokratický guvernér štátu Illinois J.B. Pritzker v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že bol informovaný o danom prípade. „Situácia sa vyvíja a obyvatelia štátu Illinois si zaslúžia úplné a faktické vysvetlenie toho, čo sa dnes stalo, aby bola zabezpečená transparentnosť a vyvodenie zodpovednosti,“ napísal.
Miestni zákonodarcovia a zástancovia práv imigrantov zorganizovali v piatok popoludní v reakcii na tento incident tlačovú konferenciu. „Táto správa nás hlboko zasiahla, pretože sme boli svedkami toho, ako ICE v štáte Illinois zintenzívnil rasové profilovanie a protiústavné zásahy, a tieto taktiky viedli k smrti jedného z členov našej komunity,“ uviedla demokratická poslankyňa Norma Hernandezová.
K tragickej smrti Villegasa-Gonzaleza došlo po tom, čo začiatkom týždňa ICE spustil svoju kampaň na prísnejšie presadzovanie imigračných zákonov v celom štáte Illinois, so zameraním najmä na Chicago.
