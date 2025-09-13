  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.9.2025Meniny má Ctibor
16°Bratislava

USA prisľúbili brániť územie NATO a odsúdili ruské narušenie poľského priestoru

  • DNES - 5:35
  • Washington
USA prisľúbili brániť územie NATO a odsúdili ruské narušenie poľského priestoru

Spojené štáty v piatok oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že budú brániť „každý centimeter“ územia NATO.

Pripojili sa k západným spojencom v spoločnom vyhlásení, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a obvinili Moskvu z porušenia medzinárodného práva a zakladajúcej Charty OSN.

Spojené štáty stoja za svojimi spojencami z NATO tvárou v tvár tomuto alarmujúcemu narušeniu vzdušného priestoru,“ povedala úradujúca veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová.

Veľvyslankyňa tiež poznamenala, že Rusko zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny odkedy sa americký prezident Donald Trump stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aljaške v rámci úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine. „Tieto kroky, ku ktorým sa teraz pridalo aj narušenie vzdušného priestoru spojenca USA – úmyselné alebo nie – svedčia o obrovskej neúcte k úprimným snahám USA o ukončenie tohto konfliktu,“ povedala Sheaová.

Vyhlásenie, ktoré ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal poľský minister zahraničných vecí Marcin Bosacki, tiež vyzvalo Rusko, aby zastavilo „svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine“ a upustilo od ďalších provokácií. Spoločné vyhlásenie v OSN v piatok podporilo 43 krajín.

Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom.

Poľsko v stredu zostrelilo podozrivé ruské drony vo svojom vzdušnom priestore s podporou lietadiel svojich spojencov z NATO.

Rusko uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Berlín, Londýn a Paríž vyzývajú na zastavenie ofenzívy v meste Gaza

Berlín, Londýn a Paríž vyzývajú na zastavenie ofenzívy v meste Gaza

DNES - 5:34Zahraničné

Nemecko, Británia a Francúzsko v piatok vyzvali na „okamžité“ zastavenie izraelskej ofenzívy v meste Gaza a odsúdili tohtotýždňové izraelské útoky na Katar.

Nepál: Prezident vymenoval za premiérku expredsedníčku najvyššieho súdu Kárkíovú

Nepál: Prezident vymenoval za premiérku expredsedníčku najvyššieho súdu Kárkíovú

VČERA - 22:08Zahraničné

Nepálsky prezident Rám Čandra Páudel v piatok vymenoval do funkcie dočasnej premiérky niekdajšiu predsedníčku najvyššieho súdu Sušílu Kárkíovú.

Kosiniak-Kamysz: Rusko mohlo vzdušný priestor narušiť viackrát, ako sa uvádzalo

Kosiniak-Kamysz: Rusko mohlo vzdušný priestor narušiť viackrát, ako sa uvádzalo

VČERA - 21:14Zahraničné

Počet stredajších narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mohol byť ešte vyšší, ako sa pôvodne uvádzalo.

Tusk: NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska

Tusk: NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska

VČERA - 21:04Zahraničné

Rozhodnutie Severoatlantickej aliancie spustiť operáciu Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na posilnenie obrany východného krídla NATO je reakciou na žiadosť Poľska.

Vosveteit.sk
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP