USA prisľúbili brániť územie NATO a odsúdili ruské narušenie poľského priestoru
- DNES - 5:35
- Washington
Spojené štáty v piatok oznámili Bezpečnostnej rade OSN, že budú brániť „každý centimeter“ územia NATO.
Pripojili sa k západným spojencom v spoločnom vyhlásení, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a obvinili Moskvu z porušenia medzinárodného práva a zakladajúcej Charty OSN.
„Spojené štáty stoja za svojimi spojencami z NATO tvárou v tvár tomuto alarmujúcemu narušeniu vzdušného priestoru,“ povedala úradujúca veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová.
Veľvyslankyňa tiež poznamenala, že Rusko zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny odkedy sa americký prezident Donald Trump stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aljaške v rámci úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine. „Tieto kroky, ku ktorým sa teraz pridalo aj narušenie vzdušného priestoru spojenca USA – úmyselné alebo nie – svedčia o obrovskej neúcte k úprimným snahám USA o ukončenie tohto konfliktu,“ povedala Sheaová.
Vyhlásenie, ktoré ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal poľský minister zahraničných vecí Marcin Bosacki, tiež vyzvalo Rusko, aby zastavilo „svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine“ a upustilo od ďalších provokácií. Spoločné vyhlásenie v OSN v piatok podporilo 43 krajín.
Trump vo štvrtok vyhlásil, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo dôjsť omylom.
Poľsko v stredu zostrelilo podozrivé ruské drony vo svojom vzdušnom priestore s podporou lietadiel svojich spojencov z NATO.
Rusko uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku.
Berlín, Londýn a Paríž vyzývajú na zastavenie ofenzívy v meste Gaza
Nemecko, Británia a Francúzsko v piatok vyzvali na „okamžité“ zastavenie izraelskej ofenzívy v meste Gaza a odsúdili tohtotýždňové izraelské útoky na Katar.
Nepál: Prezident vymenoval za premiérku expredsedníčku najvyššieho súdu Kárkíovú
Nepálsky prezident Rám Čandra Páudel v piatok vymenoval do funkcie dočasnej premiérky niekdajšiu predsedníčku najvyššieho súdu Sušílu Kárkíovú.
Kosiniak-Kamysz: Rusko mohlo vzdušný priestor narušiť viackrát, ako sa uvádzalo
Počet stredajších narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mohol byť ešte vyšší, ako sa pôvodne uvádzalo.
Tusk: NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska
Rozhodnutie Severoatlantickej aliancie spustiť operáciu Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na posilnenie obrany východného krídla NATO je reakciou na žiadosť Poľska.