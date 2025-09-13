Berlín, Londýn a Paríž vyzývajú na zastavenie ofenzívy v meste Gaza
- DNES - 5:34
- Paríž/Londýn/Berlín
Nemecko, Británia a Francúzsko v piatok vyzvali na „okamžité“ zastavenie izraelskej ofenzívy v meste Gaza a odsúdili tohtotýždňové izraelské útoky na Katar.
Ministri zahraničných vecí troch európskych krajín v spoločnom vyhlásení uviedli, že „pozornosť sa musí naďalej venovať dosiahnutiu trvalého prímeria, prepusteniu všetkých zostávajúcich rukojemníkov a (zásobovaniu) Gazy humanitárnou pomocou, aby sa zastavil hladomor“.
„Naliehavo vyzývame na okamžité zastavenie izraelských vojenských operácií v meste Gaza, ktoré zapríčiňujú rozsiahle vysídľovanie civilistov, civilné obete a ničenie základnej infraštruktúry,“ zdôraznili. „Žiadame, aby OSN a humanitárne mimovládne organizácie mohli bezpečne a vo veľkom rozsahu pôsobiť v celom Pásme Gazy,“ povedali.
Vo vyhlásení sa uvádza, že utorkový izraelský útok zacielený na vysokopostavených predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas v Dauhe „zasahuje do suverenity Kataru a predstavuje riziko ďalšej eskalácie napätia v regióne“. Ministri skonštatovali, že Katar zohráva „kľúčovú úlohu“ pri snahách o sprostredkovanie mieru medzi Izraelom a Hamasom.
Izrael v utorok podnikol letecké útoky na Dauhu, ktoré cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Chalíla Hajju. Portál The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na arabské médiá informoval, že útok si vyžiadal celkovo päť obetí. Niekoľko izraelských predstaviteľov podľa TOI po útoku vyhlásilo, že sú optimistickí, že vedenie Hamasu je po zhodení desiatich bômb mŕtve.
Palestínske hnutie však v piatok oznámilo, že jeho hlavný vyjednávač spomínaný útok prežil.
