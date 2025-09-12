Kosiniak-Kamysz: Rusko mohlo vzdušný priestor narušiť viackrát, ako sa uvádzalo
- DNES - 21:14
- Varšava
Počet stredajších narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mohol byť ešte vyšší, ako sa pôvodne uvádzalo. Informoval o tom v piatok poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, píše agentúra DPA.
Hlbšia analýza odhalila, že v noci na stredu mohlo dôjsť k 21 narušeniam vzdušného priestoru tejto krajiny EÚ a NATO, vyhlásil Kosiniak-Kamysz. Poľská vláda predtým informovala o 19 takýchto incidentoch. Minister však priblížil, že počet narušení vzdušného priestoru nie je rovnaký ako počet bezpilotných lietadiel.
Poľsko potvrdilo zostrelenie troch alebo štyroch ruských dronov v noci na stredu. Varšava incident označila za akt agresie a aktivovala článok štyri Severoatlantickej zmluvy.
Podľa Európskej únie (EÚ) boli niektoré z bezpilotných lietadiel identifikované ako drony typu Šahíd iránskej výroby. Tie Rusko využíva aj vo vojne na Ukrajine.
Nepál: Prezident vymenoval za premiérku expredsedníčku najvyššieho súdu Kárkíovú
Nepálsky prezident Rám Čandra Páudel v piatok vymenoval do funkcie dočasnej premiérky niekdajšiu predsedníčku najvyššieho súdu Sušílu Kárkíovú.
Tusk: NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska
Rozhodnutie Severoatlantickej aliancie spustiť operáciu Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na posilnenie obrany východného krídla NATO je reakciou na žiadosť Poľska.
V Británii odsúdili troch Slovákov za znásilňovanie 12-ročného dievčaťa
V Spojenom kráľovstve v piatok odsúdili troch Slovákov na dokopy 53 rokov väzenia za zdrogovanie, zneužívanie a opakované znásilňovanie 12-ročného dievčaťa.
Podozrivý z útoku na Kirka už pred streľbou vyjadril nesúhlas s jeho názormi
Muž podozrivý z útoku na Charlieho Kirka už pred činom vyjadril svojmu rodinnému priateľovi nesúhlas s názormi zavraždeného konzervatívneho aktivistu, oznámili v piatok americké úrady.