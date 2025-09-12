  • Články
Tusk: NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska

Tusk: NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska

Rozhodnutie Severoatlantickej aliancie (NATO) spustiť operáciu Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na posilnenie obrany východného krídla NATO je reakciou na žiadosť Poľska.

Premiér Donald Tusk to v piatok oznámil v poľskom parlamente a ocenil tento krok, ktorý nasleduje po narušení vzdušného priestoru krajiny ruskými dronmi. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry PAP.

Je mimoriadne dôležité, aby všetci spojenci uznali poľský výklad všetkých incidentov z noci na stredu, keď ruské drony narušili poľský vzdušný priestor, pretože je v zhode s faktami,“ povedal Tusk v Sejme, dolnej komore parlamentu.

Poľský premiér zdôraznil, že by nemali existovať žiadne pochybnosti o tom, kto bol v tejto situácii agresorom, a že Poľsko a celé východné krídlo si vyžadujú väčšiu pozornosť, prítomnosť väčšieho množstva síl a opatrenia zo strany celej Aliancie.

O spustení iniciatívy v piatok informoval generálny tajomník NATO Mark Rutte. Oznámil, že ochrana východného krídla je pre Alianciu mimoriadne dôležitá. „Naše posudzovanie stredajších incidentov stále prebieha a bez ohľadu na to, či boli kroky Ruska úmyselné alebo nie, Rusko narušilo vzdušný priestor NATO. Či už účelovo alebo nie, je to nebezpečné a neprijateľné,“ vyhlásil Rutte po boku veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe generála Alexusa Grynkewicha.

Iniciatíva zmobilizuje zdroje od viacerých členov NATO a podľa Grynkewicha ju Aliancia spúšťa od piatka na vopred nešpecifikované časové obdobie. Na obranu východného krídla NATO poskytne Dánsko dve stíhačky F-16s a protivzdušnú fregatu, Francúzsko tri stíhačky Rafale a Nemecko štyri stíhačky Eurofighter. Záujem poskytnúť iniciatíve svoje lietadlá prejavili aj Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny Severoatlantickej aliancie.

Tusk sa poďakoval európskym krajinám, ktoré sa rozhodli poskytnúť vybavenie a jednotky na posilnenie protivzdušnej obrany a ochrany poľských hraníc. „Reakcia našich spojencov, prejavujúca solidaritu, je presne to, čo sme čakali,“ uviedol predseda poľskej vlády.

Zdroj: Info.sk, TASR
