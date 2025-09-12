V Británii odsúdili troch Slovákov za znásilňovanie 12-ročného dievčaťa
- DNES - 19:52
- Londýn
V Spojenom kráľovstve v piatok odsúdili troch Slovákov na dokopy 53 rokov väzenia za zdrogovanie, zneužívanie a opakované znásilňovanie 12-ročného dievčaťa. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Sun a portálu Kent Online.
Pracovník v prístave v Doveri Kevin H. (26), jeho bratranec Ernest G. (27) a Ivan T. (38) si podľa súdu maloleté dievča medzi sebou počas troch dní vymieňali v rámci „kampane znásilňovania“. Muži dievčaťu počas toho podávali kryštalický metamfetamín a konope.
Dvaja z mužov dievča uniesli 11. augusta 2024 z parkoviska supermarketu v Doveri po tom, čo odišla z domu po hádke so svojím starým otcom. Odsúdenci jej najskôr ponúkli cigaretu a možnosť nabiť si mobilný telefón, následne ju uniesli. Dievčaťu sa podarilo utiecť 13. augusta po tom, čo muži zaspali.
Ernest G. dostal od súdu trest väzenia na 19 rokov. Ivan T. a Kevin H. dostali po 17 rokov a požiadali o deportáciu zo Spojeného kráľovstva. Dvoch mužov zatkli vďaka kamerovým záznamom a tretieho našli pri pokuse utiecť do írskeho Dublinu.
