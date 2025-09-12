  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.9.2025Meniny má Mária, Marlena
19°Bratislava

V Británii odsúdili troch Slovákov za znásilňovanie 12-ročného dievčaťa

  • DNES - 19:52
  • Londýn
V Británii odsúdili troch Slovákov za znásilňovanie 12-ročného dievčaťa

V Spojenom kráľovstve v piatok odsúdili troch Slovákov na dokopy 53 rokov väzenia za zdrogovanie, zneužívanie a opakované znásilňovanie 12-ročného dievčaťa. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Sun a portálu Kent Online.

Pracovník v prístave v Doveri Kevin H. (26), jeho bratranec Ernest G. (27) a Ivan T. (38) si podľa súdu maloleté dievča medzi sebou počas troch dní vymieňali v rámci „kampane znásilňovania“. Muži dievčaťu počas toho podávali kryštalický metamfetamín a konope.

Dvaja z mužov dievča uniesli 11. augusta 2024 z parkoviska supermarketu v Doveri po tom, čo odišla z domu po hádke so svojím starým otcom. Odsúdenci jej najskôr ponúkli cigaretu a možnosť nabiť si mobilný telefón, následne ju uniesli. Dievčaťu sa podarilo utiecť 13. augusta po tom, čo muži zaspali.

Ernest G. dostal od súdu trest väzenia na 19 rokov. Ivan T. a Kevin H. dostali po 17 rokov a požiadali o deportáciu zo Spojeného kráľovstva. Dvoch mužov zatkli vďaka kamerovým záznamom a tretieho našli pri pokuse utiecť do írskeho Dublinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Podozrivý z útoku na Kirka už pred streľbou vyjadril nesúhlas s jeho názormi

Podozrivý z útoku na Kirka už pred streľbou vyjadril nesúhlas s jeho názormi

DNES - 18:55Zahraničné

Muž podozrivý z útoku na Charlieho Kirka už pred činom vyjadril svojmu rodinnému priateľovi nesúhlas s názormi zavraždeného konzervatívneho aktivistu, oznámili v piatok americké úrady.

Zelenskyj ponúkol Kelloggovi občianstvo a označil ho za štít proti Rusku

Zelenskyj ponúkol Kelloggovi občianstvo a označil ho za štít proti Rusku

DNES - 17:57Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok údajne ponúkol občianstvo osobitnému vyslancovi prezidenta USA pre Ukrajinu Keithovi Kelloggovi a naliehal, aby trávil v Kyjeve viac času.

NATO: Cvičenia Ruska a Bieloruska nepredstavujú bezprostrednú hrozbu

NATO: Cvičenia Ruska a Bieloruska nepredstavujú bezprostrednú hrozbu

DNES - 17:52Zahraničné

Severoatlantická aliancia (NATO) v piatok uviedla, že nevidí bezprostrednú vojenskú hrozbu v súvislosti s rozsiahlymi vojenskými cvičeniami Ruska a Bieloruska pri východnej hranici NATO.

Na severe Maďarska sa vykoľajil osobný vlak, jeden cestujúci sa zranil

Na severe Maďarska sa vykoľajil osobný vlak, jeden cestujúci sa zranil

DNES - 17:21Zahraničné

Jeden cestujúci sa v piatok ráno ľahšie zranil pri vykoľajení niekoľkých vozňov motorového osobného vlaku smerujúceho zo severomaďarského Vacova do Balážskych Ďarmôt.

Vosveteit.sk
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP