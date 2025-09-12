  • Články
Šutaj Eštok chce v rámci EÚ iniciovať spoločný postup pri digitálnych podvodoch

  • DNES - 19:48
  • Bratislava
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) chce iniciovať spoločný postup na úrovni Európskej únie (EÚ) na lepšiu ochranu ľudí pred digitálnymi podvodmi.

Považuje za nemysliteľné, aby sa na sociálnych sieťach šírili podvodné videá vytvorené umelou inteligenciou a ich šíritelia z nich mali finančné príjmy. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Ide o videá, v ktorých majú vládni predstavitelia presviedčať ľudí, aby investovali svoje peniaze do ‚akože‘ investičných účtov, no v skutočnosti však peniaze končia na účtoch podvodníkov,“ ozrejmil minister vo videu, ktoré zverejnil.

Kritizuje, že online platformy vo veci nekonajú. Je preto podľa neho potrebné vytvoriť na ne tlak. Z tohto dôvodu chce Šutaj Eštok iniciovať spoločný postup v inštitúciách Európskej únie. „Európska únia musí prijať jasné a záväzné pravidlá, ktoré ich donútia k aktívnemu konaniu. Nestačí sa tváriť, že problém neexistuje, nestačí sľubovať, že sa niečo zmení,“ skonštatoval šéf rezortu.

Ako uviedol, ministerstvo už oslovilo niektoré platformy i posilnilo interné kapacity, ktoré budú monitorovať, identifikovať a nahlasovať podozrivé reklamy. „Nariaďujem rovnako Policajnému zboru, aby zintenzívnil komunikáciu a konal voči praktikám plynúcim z falošných videí. Policajný zbor musí vyzvať platformy Meta a Google na poskytnutie informácií na identifikáciu digitálnych zlodejov a bezodkladne ich odstraňovať a blokovať,“ dodal Šutaj Eštok.

Zdroj: Info.sk, TASR
