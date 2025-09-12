  • Články
Kresťanská únia: Vláda hodila konsolidačné opatrenia opäť na plecia rodín a podnikateľov

  • DNES - 18:53
  • Bratislava
Kresťanská únia: Vláda hodila konsolidačné opatrenia opäť na plecia rodín a podnikateľov

Vláda predstavené konsolidačné opatrenia na budúci rok opäť dáva na plecia podnikateľov, rodín a samospráv.

Uviedla to mimoparlamentná strana Kresťanská únia (KÚ) s tým, že medzi najhoršie opatrenia patrí napríklad zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny s vyšším obsahom soli a cukru či zrušenie sviatkov, ktoré sú dňami pracovného pokoja.

Vláda nemá žiadnu ekonomickú víziu, ako naštartovať slovenskú ekonomiku. Iba dusí to, čo ešte vládze fungovať,“ uviedla KÚ.

Mimoparlamentná strana rovnako nesúhlasí ani s tým, že vláda chce znížiť dávku v nezamestnanosti celkovo o jednu šestinu, odpustiť penále daňovým dlžníkom alebo výrazne skrátiť odvodové prázdniny novým živnostníkom. Negatívnym opatrením je podľa nej aj zdanenie príjmu počas materskej dovolenky, ošetrovného a dočasnej práceneschopnosti či to, že samosprávy dostanú o 130 miliónov eur menej.

Zdroj: Info.sk, TASR
