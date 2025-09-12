  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.9.2025Meniny má Mária, Marlena
20°Bratislava

Zelenskyj ponúkol Kelloggovi občianstvo a označil ho za štít proti Rusku

  • DNES - 17:57
  • Kyjev
Zelenskyj ponúkol Kelloggovi občianstvo a označil ho za štít proti Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok údajne ponúkol občianstvo osobitnému vyslancovi prezidenta USA pre Ukrajinu Keithovi Kelloggovi a naliehal, aby trávil v Kyjeve viac času.

Podľa Zelenského totiž Rusko neútočí na ukrajinskú metropolu počas Kellogových návštev, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Keď je Keith Kellogg v Kyjeve, obyvatelia môžu pokojne spať. Ďakujem. Chcel by som, aby navštívil všetky mestá na Ukrajine,“ žartoval Zelenskyj podľa AFP. „Som pripravený udeliť občianstvo generálovi Kelloggovi. Môžeme mu dať aj byt - čokoľvek, čo potrebuje, ak to povedie k zastaveniu ruskej paľby,“ povedal a prirovnal vyslanca k americkému protivzdušnému raketovému systému Patriot.

Zelenskyj v piatok vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin má stále záujem o okupáciu celej Ukrajiny, zatiaľ čo snahy Washingtonu o zastavenie invázie postupne slabnú. „Putinovým cieľom je obsadiť celú Ukrajinu. A bez ohľadu na to, čo komu hovorí, je jasné, že už rozbehol (vojnu) do takej miery, že ju jednoducho nemôže zastaviť, pokiaľ nebude nútený zásadným spôsobom zmeniť svoje osobné ciele,“ povedal ukrajinský líder na konferencii v Kyjeve.

Podľa Zelenského vyjadrení by mali spojenci krajiny podporiť Čínu vo vytvorení tlaku na Rusko. „Musíme nájsť spôsob, ako presvedčiť Čínu, aby využila svoj vplyv na Rusko a ukončila vojnu,“ zdôraznil prezident. Zároveň doplnil, že ukončenie vojny „vo veľkej miere záleží na Európanoch, Američanoch a skupine G7“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Podozrivý z útoku na Kirka už pred streľbou vyjadril nesúhlas s jeho názormi

Podozrivý z útoku na Kirka už pred streľbou vyjadril nesúhlas s jeho názormi

DNES - 18:55Zahraničné

Muž podozrivý z útoku na Charlieho Kirka už pred činom vyjadril svojmu rodinnému priateľovi nesúhlas s názormi zavraždeného konzervatívneho aktivistu, oznámili v piatok americké úrady.

NATO: Cvičenia Ruska a Bieloruska nepredstavujú bezprostrednú hrozbu

NATO: Cvičenia Ruska a Bieloruska nepredstavujú bezprostrednú hrozbu

DNES - 17:52Zahraničné

Severoatlantická aliancia (NATO) v piatok uviedla, že nevidí bezprostrednú vojenskú hrozbu v súvislosti s rozsiahlymi vojenskými cvičeniami Ruska a Bieloruska pri východnej hranici NATO.

Na severe Maďarska sa vykoľajil osobný vlak, jeden cestujúci sa zranil

Na severe Maďarska sa vykoľajil osobný vlak, jeden cestujúci sa zranil

DNES - 17:21Zahraničné

Jeden cestujúci sa v piatok ráno ľahšie zranil pri vykoľajení niekoľkých vozňov motorového osobného vlaku smerujúceho zo severomaďarského Vacova do Balážskych Ďarmôt.

Donald Trump tvrdí, že mu s Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť

Donald Trump tvrdí, že mu s Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť

DNES - 16:27Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť.

Vosveteit.sk
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP