Zelenskyj ponúkol Kelloggovi občianstvo a označil ho za štít proti Rusku
- DNES - 17:57
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok údajne ponúkol občianstvo osobitnému vyslancovi prezidenta USA pre Ukrajinu Keithovi Kelloggovi a naliehal, aby trávil v Kyjeve viac času.
Podľa Zelenského totiž Rusko neútočí na ukrajinskú metropolu počas Kellogových návštev, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
„Keď je Keith Kellogg v Kyjeve, obyvatelia môžu pokojne spať. Ďakujem. Chcel by som, aby navštívil všetky mestá na Ukrajine,“ žartoval Zelenskyj podľa AFP. „Som pripravený udeliť občianstvo generálovi Kelloggovi. Môžeme mu dať aj byt - čokoľvek, čo potrebuje, ak to povedie k zastaveniu ruskej paľby,“ povedal a prirovnal vyslanca k americkému protivzdušnému raketovému systému Patriot.
Zelenskyj v piatok vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin má stále záujem o okupáciu celej Ukrajiny, zatiaľ čo snahy Washingtonu o zastavenie invázie postupne slabnú. „Putinovým cieľom je obsadiť celú Ukrajinu. A bez ohľadu na to, čo komu hovorí, je jasné, že už rozbehol (vojnu) do takej miery, že ju jednoducho nemôže zastaviť, pokiaľ nebude nútený zásadným spôsobom zmeniť svoje osobné ciele,“ povedal ukrajinský líder na konferencii v Kyjeve.
Podľa Zelenského vyjadrení by mali spojenci krajiny podporiť Čínu vo vytvorení tlaku na Rusko. „Musíme nájsť spôsob, ako presvedčiť Čínu, aby využila svoj vplyv na Rusko a ukončila vojnu,“ zdôraznil prezident. Zároveň doplnil, že ukončenie vojny „vo veľkej miere záleží na Európanoch, Američanoch a skupine G7“.
Podozrivý z útoku na Kirka už pred streľbou vyjadril nesúhlas s jeho názormi
Muž podozrivý z útoku na Charlieho Kirka už pred činom vyjadril svojmu rodinnému priateľovi nesúhlas s názormi zavraždeného konzervatívneho aktivistu, oznámili v piatok americké úrady.
NATO: Cvičenia Ruska a Bieloruska nepredstavujú bezprostrednú hrozbu
Severoatlantická aliancia (NATO) v piatok uviedla, že nevidí bezprostrednú vojenskú hrozbu v súvislosti s rozsiahlymi vojenskými cvičeniami Ruska a Bieloruska pri východnej hranici NATO.
Na severe Maďarska sa vykoľajil osobný vlak, jeden cestujúci sa zranil
Jeden cestujúci sa v piatok ráno ľahšie zranil pri vykoľajení niekoľkých vozňov motorového osobného vlaku smerujúceho zo severomaďarského Vacova do Balážskych Ďarmôt.
Donald Trump tvrdí, že mu s Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť.