NATO: Cvičenia Ruska a Bieloruska nepredstavujú bezprostrednú hrozbu
- DNES - 17:52
- Brusel
Severoatlantická aliancia (NATO) v piatok uviedla, že nevidí bezprostrednú vojenskú hrozbu v súvislosti s rozsiahlymi vojenskými cvičeniami Ruska a Bieloruska pri východnej hranici NATO.
„Vyzývame Rusko a Bielorusko, aby konali predvídateľne a transparentne v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami,“ povedal predstaviteľ Aliancie pre AFP. „Nevidíme žiadnu bezprostrednú vojenskú hrozbu pre ktoréhokoľvek spojenca NATO,“ dodal.
Rusko a Bielorusko v piatok odštartovali spoločné vojenské cvičenia s názvom Zapad. Konajú sa v čase, keď ruské jednotky postupujú naprieč rozsiahlou frontovou líniou na Ukrajine a zintenzívňujú letecké útoky na ukrajinské mestá. Okrem toho sa uskutočňujú po tom, čo v noci na stredu počas ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi.
Poľský premiér Donald Tusk ešte pred týmto incidentom oznámil, že v súvislosti so začiatkom rusko-bieloruských cvičení krajina v noci zo štvrtka na piatok uzavrie hranice s Bieloruskom. Uzavreté sú aj železničné priechody. Litva a Lotyšsko taktiež oznámili čiastočné uzavretie vzdušného priestoru.
Moskva tieto obavy zľahčovala, konštatuje AFP. „Tieto plánované cvičenia nie sú mierené proti nikomu,“ uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a odmietol tvrdenia poľských predstaviteľov, že tieto cvičenia sú agresívnou demonštráciou sily.
Na zámery Moskvy upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Cvičenia Zapad, ktoré sa zvyčajne konajú každé štyri roky, sa v roku 2025 uskutočnia po prvý raz od začiatku vojny na Ukrajine a potrvajú do 16. septembra.
