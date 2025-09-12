  • Články
Kľúčová príčina rakoviny pečene odhalená: Dostaneme nový liek?

  • DNES - 21:01
  • Hamilton
Ochorenia pečene nesúvisia len s alkoholom. Nová štúdia približuje jeden z mechanizmov vzniku rakoviny tohto orgánu.

Za vznikom rakoviny pečene je neraz alkohol, no ako ukazuje výskum publikovaný v žurnále Cell Metabolism, na vine je nielen ten.

Vedci z kanadskej McMasterovej univerzity zistili, že k poškodeniu pečene prispieva aj vysoká hladina cukru v krvi, a to najmä u pacientov s nadváhou a obezitou. Ukázalo sa, že jeho nadmernú tvorbu spúšťajú špecifické molekuly, ktoré vznikajú ako produkt črevných baktérií.

„Ide o celkom nový spôsob liečby metabolických ochorení ako stukovatenie pečene. Namiesto cielenia na hormóny alebo priamo na pečeň ovplyvníme mikrobiálny zdroj ešte predtým, ako uškodí,“ uviedol v tejto súvislosti autor výskumu Jonathan Schetzer.

Pri pokusoch pomohol doplnok

Podľa vedcov sa v telách obéznych ľudí nachádza vyššie množstvo molekúl D-laktátu, ktoré pochádzajú zväčša z črevného mikrobiómu. Tieto molekuly pritom prispievajú k zvyšovaniu hladiny krvného cukru a tuku na pečeni.

V rámci pokusu na myšiach preto podávali hlodavcom doplnok, ktorý po strávení na seba viazal molekuly D-laktátu v čreve a zabraňoval jeho vstrebávaniu. U takto kŕmených myší došlo k zníženiu hladiny glukózy v krvi, zlepšeniu inzulínovej rezistencie a zmierneniu zápalu pečene a fibrózy, a to aj bez zmeny hmotnosti alebo stravy myší.

Vývoj nového lieku pre ľudí s rakovinou pečene je zatiaľ v plienkach, no Schetzerov výskum by k nemu mohol výrazne pomôcť.

Rakovina pečene a jej príznaky

Prestížne zdravotnícke zariadenie Mayo Clinic rozoznáva viacero druhov rakoviny pečene. K tým najčastejším patrí hepatocelulárny karcinóm, ktorý začína v najdôležitejších bunkách pečene hepatocytoch. Okrem toho poznáme aj intrahepatálny cholangiokarcinóm alebo hepatoblastóm, ktoré sa však vyskytujú zriedka.

K hlavným príznakom rakoviny pečene patrí strata chuti do jedla, chudnutie bez príčiny, bolesť vrchnej časti brucha, nevoľnosť a zvracanie, slabosť, opuch brucha či žltnutie pokožky.

K rizikovým faktorom vzniku tohto typu rakoviny patrí okrem nadmerného pitia alkoholu aj cukrovka, cirhóza pečene, stukovatenie pečene alebo niektoré dedičné faktory.

Zdroj: Info.sk, DP, cell.com, mayoclinic.org
