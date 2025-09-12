Kľúčová príčina rakoviny pečene odhalená: Dostaneme nový liek?
Ochorenia pečene nesúvisia len s alkoholom. Nová štúdia približuje jeden z mechanizmov vzniku rakoviny tohto orgánu.
Za vznikom rakoviny pečene je neraz alkohol, no ako ukazuje výskum publikovaný v žurnále Cell Metabolism, na vine je nielen ten.
Vedci z kanadskej McMasterovej univerzity zistili, že k poškodeniu pečene prispieva aj vysoká hladina cukru v krvi, a to najmä u pacientov s nadváhou a obezitou. Ukázalo sa, že jeho nadmernú tvorbu spúšťajú špecifické molekuly, ktoré vznikajú ako produkt črevných baktérií.
„Ide o celkom nový spôsob liečby metabolických ochorení ako stukovatenie pečene. Namiesto cielenia na hormóny alebo priamo na pečeň ovplyvníme mikrobiálny zdroj ešte predtým, ako uškodí,“ uviedol v tejto súvislosti autor výskumu Jonathan Schetzer.
Pri pokusoch pomohol doplnok
Podľa vedcov sa v telách obéznych ľudí nachádza vyššie množstvo molekúl D-laktátu, ktoré pochádzajú zväčša z črevného mikrobiómu. Tieto molekuly pritom prispievajú k zvyšovaniu hladiny krvného cukru a tuku na pečeni.
V rámci pokusu na myšiach preto podávali hlodavcom doplnok, ktorý po strávení na seba viazal molekuly D-laktátu v čreve a zabraňoval jeho vstrebávaniu. U takto kŕmených myší došlo k zníženiu hladiny glukózy v krvi, zlepšeniu inzulínovej rezistencie a zmierneniu zápalu pečene a fibrózy, a to aj bez zmeny hmotnosti alebo stravy myší.
Vývoj nového lieku pre ľudí s rakovinou pečene je zatiaľ v plienkach, no Schetzerov výskum by k nemu mohol výrazne pomôcť.
Rakovina pečene a jej príznaky
Prestížne zdravotnícke zariadenie Mayo Clinic rozoznáva viacero druhov rakoviny pečene. K tým najčastejším patrí hepatocelulárny karcinóm, ktorý začína v najdôležitejších bunkách pečene hepatocytoch. Okrem toho poznáme aj intrahepatálny cholangiokarcinóm alebo hepatoblastóm, ktoré sa však vyskytujú zriedka.
K hlavným príznakom rakoviny pečene patrí strata chuti do jedla, chudnutie bez príčiny, bolesť vrchnej časti brucha, nevoľnosť a zvracanie, slabosť, opuch brucha či žltnutie pokožky.
K rizikovým faktorom vzniku tohto typu rakoviny patrí okrem nadmerného pitia alkoholu aj cukrovka, cirhóza pečene, stukovatenie pečene alebo niektoré dedičné faktory.
Lymfóm a jeho 6 príznakov, ktoré by lekári nikdy neignorovali
Aj bežnú chybičku krásy treba radšej vyšetriť.
Toto bežné ovocie a zelenina posilňuje srdce a znižuje riziko úmrtia o 24 %
Tieto potraviny výrazne znižujú riziko srdcových ochorení.
Kukurica je bohatá na vitamíny i prospešná na trávenie
Kukurica je bohatá na mnohé vitamíny, minerály či bielkoviny. Je tiež prospešná na trávenie a obsahuje látky s antioxidačnými účinkami.
Pozor na tieto sladidlá, najrýchlejšie z nich starne mozog!
Vedci identifikovali 6 rizikových umelých sladidiel, ktoré najviac prispievajú k starnutiu mozgu.