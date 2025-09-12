Na severe Maďarska sa vykoľajil osobný vlak, jeden cestujúci sa zranil

  • Články
Jeden cestujúci sa v piatok ráno ľahšie zranil pri vykoľajení niekoľkých vozňov motorového osobného vlaku smerujúceho zo severomaďarského Vacova do Balážskych Ďarmôt. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa webovej stránky štátnej železničnej spoločnosti MÁV sa pri stanici Magyarkút z doposiaľ neznámych príčin o 07.38 h vykoľajilo niekoľko vozňov motorového vlaku, jeden z nich sa dostal do priekopy.

Príčinu nehody vyšetrujú príslušné orgány.

Hovorca MÁV-u Viktor Váczi popoludní na mieste nehody podľa agentúry MTI novinárom spresnil, že ľahké zranenia utrpeli dvaja železniční zamestnanci - sprievodca a pokladník. Na zastávke Magyarkút sa ráno vykoľajili prvé dva vozne motorového vlaku zostaveného z piatich vozňov.

V čase brífingu prebiehalo vyšetrovanie príčin nehody. Tri vozne, ktoré zostali na koľaji, už boli od vykoľajených vozňov oddelené. Hovorca dodal, že na tomto úseku trate je obmedzená rýchlosť na 50 km/h. Vlak s 20 cestujúcimi začal brzdiť pred zastávkou a v čase nehody išiel rýchlosťou 38 km/h.

Zdroj: Info.sk, TASR
