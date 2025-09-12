  • Články
USA vyzýva G7 a EÚ, aby zaviedli clá na Čínu a Indiu pre nákup ruskej ropy

  • DNES - 16:27
  • Washington
Ministerstvo financií USA v piatok vyzvalo spojencov zo skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta) a Európskej únie (EÚ), aby zaviedli „zmysluplné clá“ na tovar z Číny a Indie s cieľom zastaviť ich nákupy ruskej ropy.

Zvolalo tiež stretnutie ministrov financií G7, aby prediskutovali zvýšenie tlaku na Moskvu, aby ukončila vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Čínske a indické nákupy ruskej ropy financujú Putinovu vojnovú mašinériu a predlžujú nezmyselné zabíjanie ukrajinského ľudu,“ uviedol hovorca ministerstva financií USA v e-mailovom vyhlásení pre agentúru Reuters.

Začiatkom tohto týždňa sme našim spojencom v EÚ dali jasne najavo, že ak to s ukončením vojny na vlastnom dvore myslia vážne, musia sa k nám pridať a zaviesť zmysluplné clá, ktoré budú zrušené v deň skončenia vojny.“

Administratíva pre mier a prosperitu prezidenta Donalda Trumpa je pripravená a naši partneri zo skupiny G7 sa musia k nám pripojiť,“ dodal hovorca.

Zdroj: Info.sk, TASR
