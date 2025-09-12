USA vyzýva G7 a EÚ, aby zaviedli clá na Čínu a Indiu pre nákup ruskej ropy
- DNES - 16:27
- Washington
Ministerstvo financií USA v piatok vyzvalo spojencov zo skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta) a Európskej únie (EÚ), aby zaviedli „zmysluplné clá“ na tovar z Číny a Indie s cieľom zastaviť ich nákupy ruskej ropy.
Zvolalo tiež stretnutie ministrov financií G7, aby prediskutovali zvýšenie tlaku na Moskvu, aby ukončila vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Čínske a indické nákupy ruskej ropy financujú Putinovu vojnovú mašinériu a predlžujú nezmyselné zabíjanie ukrajinského ľudu,“ uviedol hovorca ministerstva financií USA v e-mailovom vyhlásení pre agentúru Reuters.
„Začiatkom tohto týždňa sme našim spojencom v EÚ dali jasne najavo, že ak to s ukončením vojny na vlastnom dvore myslia vážne, musia sa k nám pridať a zaviesť zmysluplné clá, ktoré budú zrušené v deň skončenia vojny.“
„Administratíva pre mier a prosperitu prezidenta Donalda Trumpa je pripravená a naši partneri zo skupiny G7 sa musia k nám pripojiť,“ dodal hovorca.
Veronika Remišová: Opatrenie na zvýšenie DPH na sušienky či džemy je protirodinné
Zvýšenie dane z pridanej hodnoty na vybrané potraviny z 19 % na 23 % sa dotkne štvrtiny potravín, pričom najviac zasiahne rodiny s deťmi.
Hnutie Slovensko: V čase konsolidácie vláda zvyšuje platy premiérovi aj poslancom
V čase konsolidácie porastú od budúceho roka platy poslancom aj premiérovi Robertovi Ficovi, čo je podľa opozičných poslancov Igora Matoviča a Júliusa Jakaba zlý príklad pre občanov Slovenska.
EÚ by sa podľa Washingtonu mohla do 12 mesiacov úplne odpútať od ruského plynu
EÚ by sa mohla v priebehu šiestich až 12 mesiacov úplne odstrihnúť od ruského zemného plynu a nahradiť ho skvapalneným zemným plynom z USA, vyhlásil v piatok americký minister energetiky Chris Wright.
MIRRI zrýchlilo čerpanie eurofondov z Programu Slovensko na desať percent
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zrýchlilo čerpanie eurofondov z Programu Slovensko na úroveň desiatich percent.